"Nem tudnak kellő számú mezt szállítani, így nem szerződnek új csapattal." "Annyian akarnak 2Rule-ban játszani, hogy nem bírják" 2018. december. 06. 09:01

"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd." "„Rabszolgatörvény": népszavazás is lehet a hatnapos munkahét megakadályozásáért" 2018. december. 05. 11:58

"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. "Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás." "Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről" 2018. december. 06. 10:00

"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati szankciók – derült ki a független Levada Központ közvélemény-kutató legújabb felméréséből. "Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati szankciók – derült ki a független Levada Központ közvélemény-kutató legújabb felméréséből. Azok száma is nő, akik attól tartanak, Moszkva Ukrajna-politikája túlzottan elszigeteli az országot a világtól." "Egyre több oroszt aggasztanak a nyugati szankciók" 2018. december. 06. 16:35

"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. "Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához." "Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék" 2018. december. 05. 06:00

"Még három embert „leszednek" a volt jobbikos Volner János szerint." "Volner: Szávayt leszedték, de ennek még nincs vége" 2018. december. 05. 10:25

"A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap. ","shortLead":"A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap. "A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap." "Testi sértés miatt nyomoz a rendőrség Deák Bárdos Mihály ellen" 2018. december. 05. 06:48

"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen egy másik pokémonmesterrel csatázni." "Jön a Pokémon Go nagy újítása, egymás ellen is csatázhatnak a mesterek – videó" 2018. december. 05. 11:33