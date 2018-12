Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","shortLead":"A kabinet szerint eddig már huszonegyszer hoztak ilyen döntést, ez a mostani sem számít különlegességnek.","id":"20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dce859-3919-47bb-9a4c-025597ed6772","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kormanyzat_A_print_mediakultura_megmentese_erdekeben_kellett_atminositeni_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 20:49","title":"Kormányzat: A print médiakultúra megmentése érdekében kellett átminősíteni a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054a0753-9900-48d9-ad80-506265d7b138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium arra nem tért ki, hogy miért polgári lajstromszámmal vették nyilvántartásba. ","shortLead":"A minisztérium arra nem tért ki, hogy miért polgári lajstromszámmal vették nyilvántartásba. ","id":"20181207_Reagalt_a_HM_tenyleg_ket_Falcont_vettek_elvileg_a_honvedsegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=054a0753-9900-48d9-ad80-506265d7b138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669acf0d-e5c5-4703-8839-e23adcc10082","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Reagalt_a_HM_tenyleg_ket_Falcont_vettek_elvileg_a_honvedsegnek","timestamp":"2018. december. 07. 18:43","title":"Reagált a HM: tényleg két Falcont vettek, elvileg a honvédségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrakiadást jelent az önkormányzatnak a közmunkások hiánya.","shortLead":"Extrakiadást jelent az önkormányzatnak a közmunkások hiánya.","id":"20181206_Felcsuton_elfogytak_a_kozmunkasok_de_ez_milliokba_kerul_az_onkormanyzatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7acb1d-004b-4d41-89ec-8fad6b1e779e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felcsuton_elfogytak_a_kozmunkasok_de_ez_milliokba_kerul_az_onkormanyzatnak","timestamp":"2018. december. 06. 14:41","title":"Felcsúton elfogytak a közmunkások, de ez milliókba kerül az önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A független polgármester szerint a vásárhelyi Fidesz-frakció szándékosan teremt olyan gazdasági helyzetet, amely a város működését akár el is lehetetlenítheti.","shortLead":"A független polgármester szerint a vásárhelyi Fidesz-frakció szándékosan teremt olyan gazdasági helyzetet, amely...","id":"20181206_MarkiZay_szerint_a_vasarhelyi_fidesz_miatt_veszelybe_kerult_a_varos_mukodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb760d5-7dd4-4f4c-89df-62e2b81d0c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_MarkiZay_szerint_a_vasarhelyi_fidesz_miatt_veszelybe_kerult_a_varos_mukodese","timestamp":"2018. december. 06. 17:24","title":"Márki-Zay szerint a vásárhelyi Fidesz miatt veszélybe került a város működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597a90a1-cdcc-4e52-9022-5505aac1e7ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Pénteken debütál a Netflixen – és így 190 országban – A miniszter félrelép olasz változata, amely Budapesten játszódik. A karácsonyi vígjáték megvalósítása Osvárt Andrea ötlete volt, aki nemcsak producere a filmnek, de szerepel is benne. Úgy látszik, a miniszterek Magyarországon tényleg nem tudnak nem félrelépni.","shortLead":"Pénteken debütál a Netflixen – és így 190 országban – A miniszter félrelép olasz változata, amely Budapesten...","id":"20181207_Osvart_Andrea_elhozta_Budapestre_A_miniszter_felrelep_olasz_valtozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597a90a1-cdcc-4e52-9022-5505aac1e7ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e851f0e9-2d0b-4ac1-93c2-cbc37ccd07e9","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Osvart_Andrea_elhozta_Budapestre_A_miniszter_felrelep_olasz_valtozatat","timestamp":"2018. december. 07. 15:03","title":"Osvárt Andrea olasz minisztert hozott Budapestre félrelépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","shortLead":"Láthatóan megélénkült a piaci alapon épülő elektromos töltőállomások terjedése. Szükség is van rájuk.","id":"20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51145383-d665-4278-95ea-5bbba5ef4339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5654bd-ab24-4da1-a4a2-b673026397f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_cez_cseh_elektromos_auto_gyorstolto","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Cseh energetikai óriás szórná meg gyorstöltőkkel Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017. Kft.-t, hogy árulja el a már rég nem aktuális információkat.","shortLead":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017...","id":"20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b43c1-e263-47ea-b967-98f4da1af004","keywords":null,"link":"/sport/20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","timestamp":"2018. december. 06. 10:41","title":"20 hónappal a vizes vb után megtudhatjuk, hogy kapták meg Hosszú Katinkáék a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"Sallai György","category":"gazdasag","description":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de a magánembereket is érzékenyen érinti. Joggal merülhet fel a kérdés, miért tesszük ki magunkat ilyen szintű digitális veszélynek?","shortLead":"Az okoseszközök felét még jelszóval sem védik a felhasználók, pedig a tartalmak elvesztése nem csak a cégeket, de...","id":"20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624e9110-7aa7-4943-990f-a489c356fe45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Sok_penzt_is_bukhatunk_azzal_ha_a_taxiban_hagyjuk_a_telefont","timestamp":"2018. december. 06. 17:14","title":"Sok pénzt is bukhatunk azzal, ha a taxiban hagyjuk a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]