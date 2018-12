Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberi jogi ügyvéd szerint Donald Trump negatív hatása több autokrata rezsimben, köztük Észak-Koreában és Magyarországban is érzékelhető.","shortLead":"Az emberi jogi ügyvéd szerint Donald Trump negatív hatása több autokrata rezsimben, köztük Észak-Koreában és...","id":"20181207_amal_clooney_ensz_eszak_korea_diktatura_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c15c6a-57c9-412b-a423-10f97217b098","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_amal_clooney_ensz_eszak_korea_diktatura_magyarorszag","timestamp":"2018. december. 07. 06:12","title":"George Clooney felesége Észak-Koreához hasonlította Magyarországot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4bc100-00bc-4aed-80bb-15cee9fb11da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferences rendi szerzetes a Budapesti Fegyház és Börtönben látogatott meg elítélteket.","shortLead":"A ferences rendi szerzetes a Budapesti Fegyház és Börtönben látogatott meg elítélteket.","id":"20181206_Bortonbe_zarna_a_politikusokat_es_a_papokat_is_Bojte_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4bc100-00bc-4aed-80bb-15cee9fb11da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7add714c-6134-45b1-90c0-621f2991b784","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Bortonbe_zarna_a_politikusokat_es_a_papokat_is_Bojte_Csaba","timestamp":"2018. december. 06. 17:19","title":"Börtönbe zárná a politikusokat és a papokat is Böjte Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döge polgármestere délben még büszkén posztolta a kézzel írt levelet, kora délutánra viszont már eltüntette Facebook-oldaláról. ","shortLead":"Döge polgármestere délben még büszkén posztolta a kézzel írt levelet, kora délutánra viszont már eltüntette...","id":"20181207_Levelben_halalkodtak_a_kisiskolasok_a_polgarmesternek_hogy_elment_hozzajuk_a_Mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00011f78-7284-4bc0-a75f-eac49c79e277","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Levelben_halalkodtak_a_kisiskolasok_a_polgarmesternek_hogy_elment_hozzajuk_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 07. 16:25","title":"Levélben hálálkodtak a kisiskolások a polgármesternek, hogy elment hozzájuk a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82751b0e-b2df-436e-8e58-9ddb34a91f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 19-22. között rendezik meg az ország egyik legkedveltebb zenei rendezvényét, a Fishing on Orfűt. Elindult a jegyértékesítés, és megjelent a jövő évi fesztiválhimnusz is.","shortLead":"2019. június 19-22. között rendezik meg az ország egyik legkedveltebb zenei rendezvényét, a Fishing on Orfűt. Elindult...","id":"20181207_Fishing_on_Orfu_fesztival_fesztivalhimnusz_30Y_Kispal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82751b0e-b2df-436e-8e58-9ddb34a91f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0c765-fdd2-45c6-9c5c-9ac43967b36a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Fishing_on_Orfu_fesztival_fesztivalhimnusz_30Y_Kispal","timestamp":"2018. december. 07. 13:37","title":"A 30Y és Kispál szállítja a Fishing on Orfű 2019-es fesztiválhimnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181207_Apat_latni_akarjak_akcioban__Palik_elmondta_miert_ter_vissza_a_Tv2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21ab89c-2ab1-4844-99df-5522824610af","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Apat_latni_akarjak_akcioban__Palik_elmondta_miert_ter_vissza_a_Tv2n","timestamp":"2018. december. 07. 08:00","title":"\"Apát látni akarják akcióban\" – Palik elmondta, miért tér vissza a Tv2 \"agybeteg\" műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezetőség terve szerint a Videoton prémium gyártóvá válik a következő évek során.","shortLead":"A vezetőség terve szerint a Videoton prémium gyártóvá válik a következő évek során.","id":"20181207_188_milliardos_nyereseget_termelt_iden_Szeles_Gabor_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c81ff2d-a6ef-4c1b-bef2-8cb9cd466e0b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_188_milliardos_nyereseget_termelt_iden_Szeles_Gabor_cege","timestamp":"2018. december. 07. 21:27","title":"188 milliárdos árbevételt termelt idén Széles Gábor cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli Obszervatórium (ESO) négy chilei teleszkópja ultrahűvös csillagok közelében fog ilyen bolygók után kutatni. ","shortLead":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli...","id":"20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2f377-5761-49f5-9fd7-8c05c507c4ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","timestamp":"2018. december. 06. 19:03","title":"Elkészítette az első képet a teleszkóp, ami új helyen keres lakható bolygókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","id":"20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a3c1-5e16-4ff4-b509-3d1e9e649f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 07. 11:09","title":"Nincs megállapodás, a kormány dönthet a jövő évi minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]