[{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","shortLead":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","id":"20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60652342-d0a6-4617-82fb-2e553fd13c74","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Vona Gábor beáll Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek voltak legolvasottabb anyagok az autó rovatban a mostani héten.","shortLead":"Ezek voltak legolvasottabb anyagok az autó rovatban a mostani héten.","id":"20181209_tolatoradat_autos_top_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe6779-564e-42b6-8624-88147da8b8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_tolatoradat_autos_top_hirek","timestamp":"2018. december. 09. 13:10","title":"Tolatóradar: 1,3 milliárddal egy McLaren a legdrágább eladó autó itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és azt szeretné, ha az egyezményről kedd estére meghirdetett alsóházi szavazáson a konzervatív képviselők is ezt tennék. A megállapodás parlamenti elutasításának esetére a párttagság csaknem kétharmada indokoltnak tartaná Theresa May miniszterelnök lemondását.



","shortLead":"A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20181208_A_konzervativ_valasztoknak_nagyon_nem_tetszik_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc78eb-8bdf-42ad-ae19-7ba854e04b39","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_A_konzervativ_valasztoknak_nagyon_nem_tetszik_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. december. 08. 15:33","title":"A konzervatív választóknak nagyon nem tetszik a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvosi Nobel-díjasok szerint immuterápiával ellenőrzés alatt lehet majd tartani a daganatokat. Kérdés, hogy mikor.","shortLead":"Az orvosi Nobel-díjasok szerint immuterápiával ellenőrzés alatt lehet majd tartani a daganatokat. Kérdés, hogy mikor.","id":"20181208_A_rak_nem_fog_eltunni_de_kezelhetove_valhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e470f90-1946-4f02-9f0f-b8f4f7ae3e10","keywords":null,"link":"/elet/20181208_A_rak_nem_fog_eltunni_de_kezelhetove_valhat","timestamp":"2018. december. 08. 18:13","title":"A rák nem fog eltűnni, de kezelhetővé válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új autójával.","shortLead":"Herczig Norbert négyszeres bajnok, most megy először közönség előtt is, a világon is egyelőre ritkaságnak számító új...","id":"20181209_vw_polo_r5_herczig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7c701c2-312d-4f37-9601-5b70609e12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30da43-7261-4e51-95f1-6774693c73d7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181209_vw_polo_r5_herczig","timestamp":"2018. december. 09. 08:07","title":"Igazi ritkaság is lesz a mai Mikulás-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","shortLead":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","id":"20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23890d29-8c95-43db-98bc-4d62fc444fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2018. december. 09. 11:20","title":"Rami Malek lehet az új James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra szólította fel a demonstrálókat, hogy törjenek be a Kossuth térre. Itt az a pillanat látható, amikor a keménymag átjutott a rendőri sorfalon.","shortLead":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra...","id":"20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6df3d0-f393-4bed-841b-e200246f33fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","timestamp":"2018. december. 08. 18:35","title":"Videó: Így teperték le a rendőrök Komjáthi Imrét, miközben a tüntetők betörtek a térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök leteperték, s a dulakodás során szerzett térdsérülése miatt kórházba kellett őt vinni. A szocialista párt közleményben tiltakozik.","shortLead":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök...","id":"20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1daeef1-e58a-49af-bc3c-c2f777b1016e","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","timestamp":"2018. december. 08. 18:50","title":"Megsérült a szakszervezeti tüntetésen az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]