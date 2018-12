Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. A Romát legyőző cseh Viktoria Plzen a sikerrel bejutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. ","shortLead":"A címvédő Real Madrid otthon, az AS Roma idegenben kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó...","id":"20181212_real_madrid_cszka_moszkva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1038-36b3-4e01-b34f-8b05f47bd428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188b0fc-2ede-4efd-a3cc-17bf4bab446d","keywords":null,"link":"/sport/20181212_real_madrid_cszka_moszkva","timestamp":"2018. december. 12. 22:21","title":"Megruházta a tartalékos Realt a CSZKA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök válaszul többször is könnygázt vetettek be. Helyszínen lévő kollégáink beszámolói szerint előzetesen nem figyelmeztettek erre, és semmilyen felszólítás nem hangzott el.","shortLead":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök...","id":"20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639b5ff-a485-4a8e-9df3-c0c622abdbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 15:32","title":"TASZ: Jogellenesen vetett be könnygázt a rendőrség a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","shortLead":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","id":"20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b42415-07cb-412f-94b1-3f17afdc437b","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","timestamp":"2018. december. 14. 12:19","title":"Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel szerdán bejelentette a világ első olyan technológiáját, ami lehetővé teszi, hogy 3D-s processzorokat gyártsanak.","shortLead":"Az Intel szerdán bejelentette a világ első olyan technológiáját, ami lehetővé teszi, hogy 3D-s processzorokat...","id":"20181212_intel_processzor_foverus_3d_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf4e491-c64b-4d87-ab25-6a2cf5eca3c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_intel_processzor_foverus_3d_chip","timestamp":"2018. december. 12. 17:16","title":"Forradalmi megoldással állt elő az Intel, amivel képesek leküzdeni a fizikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","shortLead":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","id":"20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441333a0-267f-45d6-a826-28a8efc31ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 14. 09:24","title":"Irodalmi magasságokba emelte az uszítást a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad59afa-d7fb-4a81-8be7-7d02e2256ea7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel is bizonyítaná.","shortLead":"A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel...","id":"20181213_samsung_galaxy_s10_hidegtarca_kriptopenz_tarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad59afa-d7fb-4a81-8be7-7d02e2256ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc06c76e-9d95-41e6-a030-e1b91fabd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_samsung_galaxy_s10_hidegtarca_kriptopenz_tarolas","timestamp":"2018. december. 13. 18:03","title":"Szokatlan funkció kerülhet a Samsung következő csúcstelefonjába: kriptopénzt is őrizhetne az S10?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","shortLead":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","id":"20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ce170b-9782-42a1-9430-9903123e205e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. december. 13. 11:46","title":"Alakul az összefogás az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]