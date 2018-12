Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy személyes tragédia miatt a hirdetések mögötti algoritmusok megváltoztatását követeli a legnagyobb közösségi oldalaktól egy amerikai nő. ","shortLead":"Egy személyes tragédia miatt a hirdetések mögötti algoritmusok megváltoztatását követeli a legnagyobb közösségi...","id":"20181215_facebook_hirdetes_terhesseg_varandos_halva_szuletett_gyermek_celzott_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c0cea-b31f-466e-90cd-d208d3a9e0e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_facebook_hirdetes_terhesseg_varandos_halva_szuletett_gyermek_celzott_hirdetes","timestamp":"2018. december. 16. 11:03","title":"Elvesztette a kisbabáját, mégis a szüléshez kapcsolódó hirdetésekkel bombázza a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","id":"20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc61b2-3088-4dc1-8f31-15e121c23bf3","keywords":null,"link":"/elet/20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","timestamp":"2018. december. 15. 12:39","title":"Erre is gondoljon, ha karácsonyi fénydekorációt vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6efbf2-825c-4d69-8831-c02f792ab2ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem bántanak a migránsok, ha nem mész haza a gyárból - a nyugat.hu is talált pár mémet.","shortLead":"Nem bántanak a migránsok, ha nem mész haza a gyárból - a nyugat.hu is talált pár mémet.","id":"20181215_Tulorazik_es_migransozik_a_memgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f6efbf2-825c-4d69-8831-c02f792ab2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb94af07-0b74-44ba-be8a-844ec7066358","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Tulorazik_es_migransozik_a_memgyar","timestamp":"2018. december. 15. 12:56","title":"Túlórázik és migránsozik a mémgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f63b05-7090-471e-8926-7c5e4cff87c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páva Zsoltot is szidta a közel 1000 fős tömeg.","shortLead":"Páva Zsoltot is szidta a közel 1000 fős tömeg.","id":"20181214_Pecsen_is_tuntettek_megdobaltak_a_Mediaworks_szekhazat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f63b05-7090-471e-8926-7c5e4cff87c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d341e-2bae-477f-9009-a263b5456882","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pecsen_is_tuntettek_megdobaltak_a_Mediaworks_szekhazat_is","timestamp":"2018. december. 14. 21:20","title":"Pécsen is tüntettek, megdobálták a Mediaworks székházát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Tegyük a pénzünket a matrac alá? A New York Times gazdasági szakértője tette fel ezt a kérdést - egyáltalán nem alaptalanul. A befektetők, ha az év végén értékelik a helyzetüket, nem sok jóról tudnak beszámolni: sem a részvények, sem az államkötvények, sem a nyersanyagok nem hoztak számottevő profitot.","shortLead":"Tegyük a pénzünket a matrac alá? A New York Times gazdasági szakértője tette fel ezt a kérdést - egyáltalán nem...","id":"20181216_Szegeny_gazdagok_most_aztan_tenyleg_fohet_a_fejuk_a_mienk_pedig_fajhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7887bc4-f974-4fc1-ae0d-3c2241022fc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Szegeny_gazdagok_most_aztan_tenyleg_fohet_a_fejuk_a_mienk_pedig_fajhat","timestamp":"2018. december. 16. 11:06","title":"Szegény gazdagok, most aztán tényleg főhet a fejük, a miénk pedig fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára vezető úton, a balesetben egy ember meghalt, egy pedig megsérült - közölte a rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára...","id":"20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a40570-270e-4f80-9ed8-b4cb28731b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","timestamp":"2018. december. 14. 23:16","title":"Halálos baleset történt Kerekegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva maradt a kérdés. A munkaadók és a munkavállalók korábban nem tudtak megállapodni az emelésről, ezért mindkét fél azt várta, hogy majd a kabinet dönt. Két megoldás kínálkozik.","shortLead":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva...","id":"20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc937b-ca9c-4032-bac8-b6aa0487ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","timestamp":"2018. december. 15. 10:14","title":"Vakarózik a kormány a minimálbér-emeléssel, ami már közelítené a spanyol összeg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lezúduló hótömeget rögtön követte egy másik.","shortLead":"A lezúduló hótömeget rögtön követte egy másik.","id":"20181215_Lelegzetelallito_legi_felvetel_keszult_egy_lavinarol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d423d-53b7-4a69-8ed0-1067c2ffe602","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Lelegzetelallito_legi_felvetel_keszult_egy_lavinarol__video","timestamp":"2018. december. 15. 11:12","title":"Lélegzetelállító légi felvétel készült egy lavináról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]