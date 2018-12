Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df55beb9-4c02-4bc4-aead-0adc11abcac1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Csak ehhez az ország megfelelő részén, az északkeleti területeken kell lakni. A szenteste napján viszont mindenhol enyhe időnk lesz.","shortLead":"Csak ehhez az ország megfelelő részén, az északkeleti területeken kell lakni. A szenteste napján viszont mindenhol...","id":"20181223_feher_karacsony_karacsony_2018_havazas_hoeses_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df55beb9-4c02-4bc4-aead-0adc11abcac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5e5d70-b5c5-42ab-b4ed-80de06ea6cc8","keywords":null,"link":"/elet/20181223_feher_karacsony_karacsony_2018_havazas_hoeses_idojaras","timestamp":"2018. december. 23. 15:15","title":"Ha szerencsés, még akár fehér karácsonya is lehet az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megbabonázó alkotás. ","shortLead":"Megbabonázó alkotás. ","id":"20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac517bea-7d74-45e0-874b-c6dbb6582875","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","timestamp":"2018. december. 23. 12:54","title":"drMáriás megfestette a rabszolgatörvényt aláíró Áder János mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma meghaladja az 1450-et és legalább 128 embert tartanak nyilván eltűntként – közölte a szigetország katasztrófavédelmének szóvivője, Sutopo Purwo Nugroho.\r

","shortLead":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma...","id":"20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189e011b-b791-4107-92d5-c36f5d5015b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","timestamp":"2018. december. 24. 21:09","title":"Egyre nő a cunami halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d25f08c-c786-44ab-b982-4f7bf90542d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felbontású panorámafotó jelent meg Kína egyik legfontosabb városáról, Sanghajról, amin még az apró részletek is jól kivehetőek.","shortLead":"Óriási felbontású panorámafotó jelent meg Kína egyik legfontosabb városáról, Sanghajról, amin még az apró részletek is...","id":"20181223_sanghaj_nagy_felbontasu_kep_195_gigapixeles_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d25f08c-c786-44ab-b982-4f7bf90542d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3c80a-fc5e-4d83-ae26-a8e97570bd03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_sanghaj_nagy_felbontasu_kep_195_gigapixeles_foto","timestamp":"2018. december. 23. 19:03","title":"Csináltak egy 24 900 000 000 pixeles fotót, és leesik az álla, ha belenagyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","shortLead":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","id":"20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df9f868-ff52-4f72-8cdf-8a5cf6daeebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. december. 23. 14:44","title":"2019 sem fog szűkölködni a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7013f-a715-42b5-bdfb-d99ad4b0827a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar műkereskedelemben továbbra is a festmény jelenti a húzóágazatot.","shortLead":"A magyar műkereskedelemben továbbra is a festmény jelenti a húzóágazatot.","id":"20181223_Ezek_voltak_a_legdragabban_eladott_festmenyek_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b7013f-a715-42b5-bdfb-d99ad4b0827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d757603-ea1f-487f-9cbd-81d34043e49f","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Ezek_voltak_a_legdragabban_eladott_festmenyek_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 23. 14:03","title":"Ezek voltak a legdrágábban eladott festmények 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de a világ számára is rossz - vélekedett Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki szerint kevés az esélye a helyzet gyors javulásának.



","shortLead":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de...","id":"20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e99f-d24a-486c-9d6f-94376e7342fa","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","timestamp":"2018. december. 25. 08:41","title":"Befagytak az orosz-amerikai kapcsolatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet, energiát. És szinte mindig egy asztalra csapó, szavát felemelő, fegyvert rántó férfit képzelünk el. Az ő dühük jogos. A női felháborodást azonban nehezen tűri a társadalom, irracionálisnak állítják be. Ezzel mindannyian elbukjuk a változáshoz szükséges energia felét. Ha van tehát bizalomra okot adó hozadéka ennek az évnek, akkor az a női düh megjelenése. A rabszolgatörvény ellen, az abortusztörvény ellen, a megaláztatás ellen. ","shortLead":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet...","id":"20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d6aa9f-5692-4b87-87f8-5c5e2c5c28bf","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","timestamp":"2018. december. 24. 11:00","title":"Vándor Éva: Az év, amikor a nők mertek végre dühösek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]