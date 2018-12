Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi szünetét, és már január 2-ára kabinetülést hívott össze annak megvitatására, hogy milyen következményekkel járhat a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése.","shortLead":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi...","id":"20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09587c3-79e3-4550-a0d2-87adc6a7389b","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","timestamp":"2018. december. 24. 14:28","title":"Theresa May alaposan megkurtította a kormány karácsonyi szünetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","shortLead":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","id":"20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f5514-7c19-4e5a-b5fb-464af4666a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","timestamp":"2018. december. 25. 19:43","title":"Gyorsan elszórt 72 milliárd forintot év vége előtt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyébként jelentősen javult a levegőminőség az országban.","shortLead":"Egyébként jelentősen javult a levegőminőség az országban.","id":"20181224_Mar_csak_ket_telepulesen_kifogasolt_a_levegominoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f64b80-fd7c-4ceb-8587-537c325c8e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Mar_csak_ket_telepulesen_kifogasolt_a_levegominoseg","timestamp":"2018. december. 24. 14:56","title":"Már csak két településen kifogásolt a levegőminőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"itthon","description":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar Monarchia romjain, addig karácsonyra a román hadsereg már bevonult Kolozsvárra. Egy hónap alatt világossá vált, hogy Magyarország az addigi formájában nem marad egyben. ","shortLead":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar...","id":"20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1102a-d86a-4c96-bd12-1acc60c740df","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","timestamp":"2018. december. 24. 14:00","title":"Karácsony 1918 – amikor elszálltak a magyar remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8 millió eurót költött Belgrád feldíszítésére.","shortLead":"A belvárosi sétálóutcában felállított karácsonyfa önmagában 83 ezer euróba került, míg a városvezetés az idén 2,8...","id":"20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0db0811f-7aa1-40a0-8214-84e43f070725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf33200-2a62-4a1b-94d8-84aa393d9264","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Belgradban_egy_kicsit_dragara_sikerult_a_karacsony","timestamp":"2018. december. 25. 14:56","title":"Belgrádban egy kicsit drágára sikerült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b039662-589c-41a4-b970-fd4ae15c2b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bazilikánál rendezett adventi vásárban adtak elő átdolgozott dalokat, mire a biztonsági szolgálat körbeállta őket. ","shortLead":"A Bazilikánál rendezett adventi vásárban adtak elő átdolgozott dalokat, mire a biztonsági szolgálat körbeállta őket. ","id":"20181225_Nem_tetszett_a_biztonsagi_oroknek_hogy_a_hajlektalanokrol_enekel_egy_korus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b039662-589c-41a4-b970-fd4ae15c2b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04350a2-072c-4504-9de7-b5273e163ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_Nem_tetszett_a_biztonsagi_oroknek_hogy_a_hajlektalanokrol_enekel_egy_korus","timestamp":"2018. december. 25. 21:40","title":"Nem tetszett a biztonsági őröknek, hogy a hajléktalanokról énekel egy kórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]