[{"available":true,"c_guid":"56fa7ec5-afc5-48a7-b7ac-df359e781fe7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fővárosban sütni fog a nap, keleten havas eső is lehet, szinte az egész országban erős szél várható.","shortLead":"A fővárosban sütni fog a nap, keleten havas eső is lehet, szinte az egész országban erős szél várható.","id":"20181228_Meleg_szeles_de_napos_ido_lesz_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56fa7ec5-afc5-48a7-b7ac-df359e781fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76458c3e-6b25-4de7-99cd-0502d94e3474","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Meleg_szeles_de_napos_ido_lesz_szombaton","timestamp":"2018. december. 28. 16:53","title":"Meleg, szeles, de napos idő lesz szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak nyerne a mexikói határzárral.","shortLead":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak...","id":"20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0c21-4cd5-4598-8203-6159a3f07d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. december. 28. 14:50","title":"Trump: Vagy kapunk pénzt kerítésépítésre, vagy teljesen lezárjuk a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b9d477-c8a4-44be-a879-2fb9b4b108e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat, legalább 100 éve működő családi vállalkozás mai gazdáit kérdeztük a túlélés és a generációváltás titkáról. Többségük annak ellenére tudott megmaradni, hogy kihaló szakmákat képvisel. ","shortLead":"Hat, legalább 100 éve működő családi vállalkozás mai gazdáit kérdeztük a túlélés és a generációváltás titkáról...","id":"20181227_Csaladi_vallalkozasok_es_a_generaciovaltas__hat_ceg_akikrol_erdemes_peldat_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b9d477-c8a4-44be-a879-2fb9b4b108e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3387d88c-996a-44c7-bc22-a96861f396ff","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Csaladi_vallalkozasok_es_a_generaciovaltas__hat_ceg_akikrol_erdemes_peldat_venni","timestamp":"2018. december. 27. 14:00","title":"Mindent túlélnek? Családi vállalkozások, amelyek talpon maradtak a viharos XX. században","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","shortLead":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","id":"20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d11806-bbed-47be-9984-7d463cc535ac","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","timestamp":"2018. december. 28. 12:04","title":"Elképzelhető, hogy Angelina Jolie politikusnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","shortLead":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","id":"20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9dfc7-f6d7-41bb-9173-8c686c4ce2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","timestamp":"2018. december. 28. 16:42","title":"Windisch Judit: Láttam jönni a \"Messiást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018-an maradt az élénk forgalom, de a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az ára az ingatlanpiacon – derül ki az összefoglalóból, amiben az idei év „leg”-jeit válogatta össze a Duna House saját adatai alapján.","shortLead":"2018-an maradt az élénk forgalom, de a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az ára az ingatlanpiacon – derül ki...","id":"20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce7cf0-f9c5-461a-8a57-41fddfad7207","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","timestamp":"2018. december. 29. 09:57","title":"Ingatlan-legek: 6 millióba került a legolcsóbb budapesti lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","shortLead":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","id":"20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb949b-0378-45b2-aea7-41cba2ef06f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:29","title":"Több mint három tonna drogot égetett el a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három nap maradt a megegyezésre.","shortLead":"Három nap maradt a megegyezésre.","id":"20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9352243-e6b8-4a1e-b062-6b35bf79f9ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","timestamp":"2018. december. 28. 11:56","title":"Továbbra sem tudni, mennyi lehet a minimálbér jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]