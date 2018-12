Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","shortLead":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","id":"20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612f8e6f-b007-41ec-94ca-e75c9224a706","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","timestamp":"2018. december. 27. 13:22","title":"Megint agyonhallgatták karácsonykor ezt a 24 éves számot, rekordot is döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","shortLead":"Az orvosok így tesztelték, hogy sikeres volt-e a műtét. ","id":"20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ea363a-7d26-4502-aced-f0633fde7599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7a822b-c558-4dbb-951a-b31c849a46dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Video_Agymutetje_kozben_gitarozott_egy_delafrikai_zenesz","timestamp":"2018. december. 27. 13:46","title":"Videó: Agyműtétje közben gitározott egy dél-afrikai zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a 3-as metró is. Éjszakai járatok is indulnak. ","shortLead":"Még a 3-as metró is. Éjszakai járatok is indulnak. ","id":"20181228_Metro_HEV_villamos_minden_jarni_fog_szilveszter_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8e5283-23c4-4949-b65d-8cc18711e593","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Metro_HEV_villamos_minden_jarni_fog_szilveszter_ejjel","timestamp":"2018. december. 28. 05:10","title":"Metró, HÉV, villamos, minden járni fog szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90768634-f82a-4075-ab9e-d33f0a337744","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már most.","shortLead":"Generációs ugrás jön a szélerőműveknél, a 2030-as évekre vizionált álmok válhatnak már most.","id":"201843__szeleromuvek__generaciovaltas__mindig_magasabbra__eleg_azis_ha_csak_fujdogal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90768634-f82a-4075-ab9e-d33f0a337744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad9758-6cd0-4295-93be-f9c6f7fbf3a0","keywords":null,"link":"/tudomany/201843__szeleromuvek__generaciovaltas__mindig_magasabbra__eleg_azis_ha_csak_fujdogal","timestamp":"2018. december. 27. 17:30","title":"50 évre elegendő energiát nyerhetnénk ki egy-egy tájfunból a szélerőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág védelmében.","shortLead":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág...","id":"20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589226f8-552f-4dbd-8391-6cb9a26d90f5","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2018. december. 29. 08:20","title":"Csak „hangtompítós\" durrogtatás lesz szilveszterkor a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti polgármester egyik korábbi üzlettársának klubja is jól járt.","shortLead":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti...","id":"20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47ba2b-263b-4ab4-b3fe-030d5c08ac8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","timestamp":"2018. december. 27. 14:23","title":"Újabb tízmilliárd forinttal támogatta meg a határon túli magyar focicsapatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint nyáron átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági centrumát, amelynek stadionjából a Lazio játszik, és Plácido Domingo énekel majd. ","shortLead":"A tervek szerint nyáron átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági centrumát, amelynek stadionjából a Lazio játszik...","id":"20181227_szeged_stadion_dorozsmai_ut_megnyito_lazio_placido_domingo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e8c-5317-443b-9c70-51797018dac1","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_szeged_stadion_dorozsmai_ut_megnyito_lazio_placido_domingo","timestamp":"2018. december. 27. 15:03","title":"Olasz sztárcsapat meccsével nyílhat meg a 9,6 milliárdos szegedi stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]