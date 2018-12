Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható. ","shortLead":"Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható. ","id":"20181227_Megint_romlani_kezdett_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f943b681-f284-4389-8932-0b5813b2cbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Megint_romlani_kezdett_a_levego_minosege","timestamp":"2018. december. 27. 13:13","title":"Megint romlani kezdett a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobornak, amelyet január 6-ig lehet megtekinteni.","shortLead":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó...","id":"201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d5131-a2ab-47b4-880a-21fd356f38a5","keywords":null,"link":"/kultura/201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","timestamp":"2018. december. 27. 16:10","title":"Nyugodtan hihetjük, hogy egy Leonardo-szobor van a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d27b8ab-0194-4720-a64d-7f508dd0312b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furcsa érzés lehetett egy pár sílécen állva az orosz négykerekű tetején szelni a levegőt. Íme egy repülő finn, aki Häkkinen, de nem a Forma–1-ből lehet ismerős. ","shortLead":"Furcsa érzés lehetett egy pár sílécen állva az orosz négykerekű tetején szelni a levegőt. Íme egy repülő finn, aki...","id":"20181228_a_nap_fotoja_mit_keres_egy_sielo_egy_lada_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d27b8ab-0194-4720-a64d-7f508dd0312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12265eca-8bf9-4a7e-8799-5622f4873c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_a_nap_fotoja_mit_keres_egy_sielo_egy_lada_tetejen","timestamp":"2018. december. 28. 06:41","title":"A nap fotója: mit keres egy síelő egy kereklámpás Lada tetején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b2abe0-4709-4284-a90d-d123d433e8f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik kicsit túl magabiztosan vezette a Bayern egyik sztárja 720 lóerős autóját, ami most nem volt olyan engedelmes. ","shortLead":"Úgy tűnik kicsit túl magabiztosan vezette a Bayern egyik sztárja 720 lóerős autóját, ami most nem volt olyan...","id":"20181227_kingsley_coman_mclaren_720","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b2abe0-4709-4284-a90d-d123d433e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839bddbc-65f4-41d1-a744-61523fd5fecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_kingsley_coman_mclaren_720","timestamp":"2018. december. 27. 18:20","title":"Autópálya-korlátnak csapódott McLarenjével a Bayern focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdafbc87-3386-472d-b79e-e1baa33d4006","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"37, 4 milliárd forintban állapítják meg az előadóművészeti szervezetek támogatását. ","shortLead":"37, 4 milliárd forintban állapítják meg az előadóművészeti szervezetek támogatását. ","id":"20181228_Tao_helyett_tenyleg_novelte_a_kormany_a_szinhazak_tamogatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdafbc87-3386-472d-b79e-e1baa33d4006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7f90a-cdb1-418c-9d0e-ac980e311f46","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Tao_helyett_tenyleg_novelte_a_kormany_a_szinhazak_tamogatasat","timestamp":"2018. december. 28. 12:56","title":"Tao helyett: tényleg növelte a kormány a színházak támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai újraegyesítési minisztérium pénteken.","shortLead":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai...","id":"20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a74b-0209-4b59-bf4a-62226ea2134c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","timestamp":"2018. december. 28. 13:53","title":"Közel 1000 észak-koreai menekült adatát lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","shortLead":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","id":"20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b71ed-0e8a-4979-8ed4-0d765988ec66","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 28. 10:30","title":"Gálvölgyi János vezeti az RTL Híradó szilveszteri adását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6115d41-a5a5-42c0-a1b5-f302bb783dc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat baleset-megelőzésről beszél, a Párbeszéd az Alkotmánybírósághoz fordul.","shortLead":"Az önkormányzat baleset-megelőzésről beszél, a Párbeszéd az Alkotmánybírósághoz fordul.","id":"20181227_Tilos_lesz_autoban_lakni_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6115d41-a5a5-42c0-a1b5-f302bb783dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5c787-46d6-41e3-81cf-5f10cab9c728","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Tilos_lesz_autoban_lakni_Jozsefvarosban","timestamp":"2018. december. 27. 21:17","title":"Tilos lesz autóban lakni Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]