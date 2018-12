Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c284552-b7f8-47e9-a413-17100e12e33f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alberto Olmedo spanyol fodrász szerint a kardokkal, vaskarmokkal és sok esetben lángok használatával sokkal precízebb munkát tud végezni, mint a hagyományos eszközökkel. ","shortLead":"Alberto Olmedo spanyol fodrász szerint a kardokkal, vaskarmokkal és sok esetben lángok használatával sokkal precízebb...","id":"20181230_Alberto_Olmedo_spanyol_fodrasz_kard_vaskarmok_tuz_hajvagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c284552-b7f8-47e9-a413-17100e12e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0337b89-c1ce-4b27-bdd2-9341f232b6ec","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Alberto_Olmedo_spanyol_fodrasz_kard_vaskarmok_tuz_hajvagas","timestamp":"2018. december. 30. 15:17","title":"Ön engedné, hogy karddal vágják le a haját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik az érdeklődést a gyerekekben a férfi foci iránt. ","shortLead":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik...","id":"20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819904e5-321f-4161-9f35-6294c388ce42","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","timestamp":"2018. december. 30. 12:27","title":"Csányi szerint a női labdarúgók segítenek népszerűsíteni a férfi futballt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54577675-67c9-4cdd-b986-fdbdf4570cb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót a nagyváradi Fekete Sas-palotában, ám egy fiatalember időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon - írta vasárnap a Maszol.ro erdélyi hírportál az RMDSZ közleményére hivatkozva.","shortLead":"Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót a nagyváradi Fekete Sas-palotában, ám...","id":"20181230_Magyar_zaszlo_Nagyvarad_RMDSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54577675-67c9-4cdd-b986-fdbdf4570cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31de85a-b909-402f-94fa-f2678a4847f3","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Magyar_zaszlo_Nagyvarad_RMDSZ","timestamp":"2018. december. 30. 20:52","title":"Magyar zászlót próbáltak felgyújtani Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","shortLead":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","id":"20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991b8535-7d06-4a7c-9c8b-91d1e195d160","keywords":null,"link":"/sport/20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","timestamp":"2018. december. 31. 15:57","title":"Modric és Biles lett az év legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli hideg lesz, emellett többször várható havazás is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d552b8-d0b8-4527-9bcf-9438cf343576","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","timestamp":"2018. december. 30. 16:26","title":"Véget ér az enyhe idő, lehűlést, havazást hoz az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","shortLead":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","id":"20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6cae78-be99-4195-9651-72a9fdc665eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","timestamp":"2018. december. 31. 09:15","title":"Legalább 68-an meghaltak a Fülöp-szigeteki áradások és földcsuszamlások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"149 ezerre nő a minimálbér. ","shortLead":"149 ezerre nő a minimálbér. ","id":"20181230_Vegre_megszuletett_a_megallapodas_a_2019es_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cfece6-9aef-4fcb-8db7-dbd2446802c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Vegre_megszuletett_a_megallapodas_a_2019es_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 30. 11:55","title":"Megvan, mennyire nő jövőre a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]