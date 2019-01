Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lapnak Kiszelly Zoltán és Deák Dániel pontozta a kormányzat munkáját, a maximális pontszámot csak Szijjártó és Benkő kapta meg.","shortLead":"A kormánypárti lapnak Kiszelly Zoltán és Deák Dániel pontozta a kormányzat munkáját, a maximális pontszámot csak...","id":"20181231_10bol_9_pontra_ertekeltek_Orban_eves_munkajat_a_Magyar_Idokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c070d96-e2ab-4fa6-98bd-99d5d0116c5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_10bol_9_pontra_ertekeltek_Orban_eves_munkajat_a_Magyar_Idokben","timestamp":"2018. december. 31. 14:20","title":"10-ből 9 pontra értékelték Orbán éves munkáját a Magyar Időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik leggyakoribb újévi fogadalmat.","shortLead":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik...","id":"20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7aee8c-1323-45fc-bdcb-81638cfdf45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","timestamp":"2018. december. 31. 12:03","title":"Szeretne lefogyni az új évben? Egy meglepetéssel segíthet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hattalálatos szelvény most nem volt. ","shortLead":"Hattalálatos szelvény most nem volt. ","id":"20181230_Hatos_lotto_sorsolas_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173444b-d0e7-46b1-b7f2-de0889a622fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Hatos_lotto_sorsolas_nyeroszamok","timestamp":"2018. december. 30. 21:20","title":"Elő a szelvényeket: ezzel a hat számmal nyerhetett a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De azért követi az eseményeket. ","shortLead":"De azért követi az eseményeket. ","id":"20181230_Parti_Nagy_Lajos_politika_kozallapotok_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01822c2-f42a-410c-ba46-fd7a350801dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Parti_Nagy_Lajos_politika_kozallapotok_valasztas","timestamp":"2018. december. 30. 19:56","title":"Parti Nagy Lajos: A választás óta nem érzem azt, hogy írnom kellene a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA egyik legfontosabb terveztője és első vezető beosztású női kutatója. ","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA...","id":"20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daee6ad2-77d3-4f5c-b424-7c6c9bdec8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","timestamp":"2018. december. 31. 11:03","title":"Meghalt a Hubble űrteleszkóp anyja, Nancy Grace Roman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy Imrével pedig semmi problémája nincs a kormánynak.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy...","id":"20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff23629-eed8-4752-a2e1-6a5584f6d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","timestamp":"2018. december. 31. 15:31","title":"Gulyás Gergely: Az ellenzék nagy része antidemokratikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]