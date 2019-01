Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","shortLead":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","id":"20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3a0c42-c754-439d-9fae-4eda252e66c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","timestamp":"2019. január. 02. 20:07","title":"Semmi nem lett Orbán nagy sajtótájékoztatós ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","shortLead":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","id":"20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbdec2-3ef6-4494-a8dc-5acf866ac1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2019. január. 02. 20:49","title":"Veronai buszbaleset: egy embert gyanúsítottként hallgattak ki a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar miniszterelnök személye azóta szimbólummá vált a nemzetközi politikában is. Ám sem a NATO-ban, sem az EU-ban nem nézik jó szemmel Orbán különutasságát, ez az ország marginalizálódásához vezet. Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával elemeztük várható jövőjét a nemzetközi politikában.","shortLead":"Két éve is látszott már, hogy Orbán Viktornak szűkös a belpolitikai tér, és európai szerepálmai vannak, a magyar...","id":"20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d56de-627e-482e-8c03-9ad08ee4ada4","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kreko_Peter_Orban_Viktor_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. január. 02. 06:30","title":"Krekó Péter: Orbán európai szimbólummá vált, és ezt fenyegetésre használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","shortLead":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","id":"20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8fd196-977c-4417-a6af-1a68cfdbe075","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","timestamp":"2019. január. 03. 05:40","title":"Újabb figyelmeztetés: hózáporok jönnek, viharos lesz a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz, mivel a kormánypártok előre bejelentették távolmaradásukat.\r

","shortLead":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan...","id":"20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d15025b-16c9-4188-a9a3-791366d71dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","timestamp":"2019. január. 03. 06:19","title":"Ma lesz a rendkívüli parlamenti ülés, amit kihagynak a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","shortLead":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","id":"20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5d7f7-e1bc-49da-8ecf-a6842a6a58ec","keywords":null,"link":"/sport/20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","timestamp":"2019. január. 02. 11:53","title":"A Forma–3-ban folytatja Keszthelyi Vivien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e444e81-0ec2-4380-8676-5d24161c0c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső szerb három szettben győzte le a magyar játékost az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású keménypályás dohai férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A világelső szerb három szettben győzte le a magyar játékost az 1,3 millió dollár (365 millió forint) összdíjazású...","id":"20190102_fucsovics_marton_novak_djokovic_tenisz_doha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e444e81-0ec2-4380-8676-5d24161c0c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791b6dcf-2549-4ab3-b4c2-b6f8d91e2b55","keywords":null,"link":"/sport/20190102_fucsovics_marton_novak_djokovic_tenisz_doha","timestamp":"2019. január. 02. 18:19","title":"Fucsovics csak megizzasztani tudta Djokovicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. Az Egyesült Államok katonai költségvetése 717 milliárd dollár – minden eddigi rekordot megdönt. Egy kocsi ára ebben szinte láthatatlan tétel. A jelenség a fontos, amelyre rávilágít.","shortLead":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. Az Egyesült Államok katonai költségvetése 717 milliárd dollár...","id":"20190102_Miert_vett_a_Pentagon_egy_Dacia_Sanderot_a_roman_hadugyminiszteriumnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76707439-1568-4401-ae9a-45ce8cd3955a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Miert_vett_a_Pentagon_egy_Dacia_Sanderot_a_roman_hadugyminiszteriumnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:27","title":"Miért vett a Pentagon egy Dacia Sanderót a román hadügyminisztériumnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]