[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a személyzet számos munkabeszüntető akciója miatt törölt járatok ellenére is 8 százalékkal 139,2 milliós rekordra növelte tavaly utasforgalmát.","shortLead":"A légitársaság a személyzet számos munkabeszüntető akciója miatt törölt járatok ellenére is 8 százalékkal 139,2 milliós...","id":"20190103_ryanair_legitarsasag_sztrajk_botrany_utasforgalom_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f60f7a-9610-4b57-84da-31ee58dfc9cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_ryanair_legitarsasag_sztrajk_botrany_utasforgalom_rekord","timestamp":"2019. január. 03. 11:40","title":"A botrányok, a sztrájkok ellenére rekord sokan repültek a Ryanairrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","shortLead":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","id":"20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e239d446-4580-4ddd-a275-763d41ba2a9a","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","timestamp":"2019. január. 03. 08:23","title":"Kazahsztánból igazolhat egy régi-új válogatott középpályást a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette életét. 2017 biztonságosabb év volt. ","shortLead":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette...","id":"20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53a18f-a3fd-4ae0-917f-e5ae3ff3958d","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","timestamp":"2019. január. 02. 06:57","title":"Jobb éve is volt már a légi közlekedésnek, mint 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert brazil elnök beiktatásán, Orbán elég egyértelmű, \"rend és haladás\" címmel osztott meg egy videót közösségi oldalán. Amiben van mindenféle látványelem arról, mennyire szerették a brazilok, hogyan paskolgatják egymást a helyi fontosságokkal és hogyan integetett neki a nép. A kommentek alapján a miniszterelnök hívei nagyon elégedettek, hogy Brazíliában is ennyire szeretik a magyar kormányfőt, áradnak a gratulációk.","shortLead":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert...","id":"20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039877d-1d4a-4309-8130-7111b92232d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","timestamp":"2019. január. 02. 19:21","title":"Visszatérő hurkás nadrág és elnöki ölelés: Orbán videóban dicsekszik brazil útjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan baloldali döntést lengetett be a francia kormány.","shortLead":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan...","id":"20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ab69d-fe1e-4d24-ac0e-09f2c3afe746","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","timestamp":"2019. január. 02. 11:26","title":"Macronék összerúgták a port a Forddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","shortLead":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9b1faf-f860-4081-a833-e428a5d8c3bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","timestamp":"2019. január. 03. 08:57","title":"Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","shortLead":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","id":"20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad7b20-3796-4b72-abbf-a5a9a4f236ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 15:03","title":"Instagramozik? Csak pár kattintás, és kiderül, milyen színeket használt 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]