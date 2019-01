Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5cf66ed-508d-4453-9c9c-01204fb86649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 5 centi hó is eshet.","shortLead":"Akár 5 centi hó is eshet.","id":"20190104_Kis_napsutes_utan_erkezik_a_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cf66ed-508d-4453-9c9c-01204fb86649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040e253a-3415-455f-bfe1-5b8113c939b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Kis_napsutes_utan_erkezik_a_havazas","timestamp":"2019. január. 04. 05:11","title":"Egy kis napsütés után érkezik a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A honlap már el is indult.","shortLead":"A honlap már el is indult.","id":"20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36f40ed-5b6c-430c-b1e6-cbc5de088c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","timestamp":"2019. január. 02. 19:00","title":"Hétfőn kezdődik a főpolgármester-előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4555dc83-bdeb-4630-ac45-12f744d04a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír igazságügyi miniszter szerint a lelki terror is ugyanolyan káros, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"Az ír igazságügyi miniszter szerint a lelki terror is ugyanolyan káros, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20190103_Mostantol_a_lelki_terror_is_buncselekmenynek_szamit_Irorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4555dc83-bdeb-4630-ac45-12f744d04a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af77544d-d0fe-42e7-b045-628814e6ec0f","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Mostantol_a_lelki_terror_is_buncselekmenynek_szamit_Irorszagban","timestamp":"2019. január. 03. 21:51","title":"Mostantól a lelki terror is bűncselekménynek számít Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadludak nagy része ott maradt az Öreg-tavon, mert nem riasztották el őket a tűzijátékok. ","shortLead":"A vadludak nagy része ott maradt az Öreg-tavon, mert nem riasztották el őket a tűzijátékok. ","id":"20190103_Bejott_a_tuzijatekmentes_szilveszter_Tatan_orulhettek_a_vadludak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa1fa66-0767-4bcf-83a1-25ea57ef15ac","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Bejott_a_tuzijatekmentes_szilveszter_Tatan_orulhettek_a_vadludak","timestamp":"2019. január. 03. 13:34","title":"Bejött a tűzijátékmentes szilveszter Tatán, örülhettek a vadludak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110e353-7c4e-4b25-a941-248c82cfc780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a bértárgyalásoktól függ, hogy csatlakoznak-e a sztrájkhoz az óriási állami cégek.","shortLead":"Az a bértárgyalásoktól függ, hogy csatlakoznak-e a sztrájkhoz az óriási állami cégek.","id":"20190103_Sztrajk_ez_a_szakszervezetek_kovetelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9110e353-7c4e-4b25-a941-248c82cfc780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cc7a77-2a51-4f4f-bbe4-93814b25328f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Sztrajk_ez_a_szakszervezetek_kovetelese","timestamp":"2019. január. 03. 08:13","title":"Sztrájk: ez a szakszervezetek követelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","id":"20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180d96f-4391-4230-bb94-43caabc617d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","timestamp":"2019. január. 03. 18:44","title":"Két nap alatt 2200-an csatlakoztak Márki-Zayék mozgalmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupcióval gyanúsított Ódor Ferenc ismerősei szerint nem érezte jól magát hivatalvezetőként.","shortLead":"A korrupcióval gyanúsított Ódor Ferenc ismerősei szerint nem érezte jól magát hivatalvezetőként.","id":"20190104_Nepszava_Vissza_akart_terni_a_kozeletbe_a_bilincsben_elvitt_volt_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8de929-81de-4582-abde-2bfcca7b5607","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Nepszava_Vissza_akart_terni_a_kozeletbe_a_bilincsben_elvitt_volt_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. január. 04. 08:29","title":"Népszava: Vissza akart térni a közéletbe a bilincsben elvitt volt fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]