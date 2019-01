Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is készít a Samsung.","shortLead":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is...","id":"20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eddd8f-4866-4bd3-aa45-d5d82381b7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Vékonyabb pénztárcájúaknak készít okoshangszórót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","id":"20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4215c44-3dfe-44fb-9d1a-b77f62ddcc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:09","title":"Kötelező lett Csehországban, hogy az el nem adott élelmiszerek a rászorulókhoz kerüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A viccpárt elnöke, Kovács Gergely több helyen kifejezetten komoly interjút adott a Magyar Hangnak és az Azonnalinak is, kritizálva az MSZP-t és a Jobbikot is.","shortLead":"A viccpárt elnöke, Kovács Gergely több helyen kifejezetten komoly interjút adott a Magyar Hangnak és az Azonnalinak is...","id":"20190104_A_Kutyapart_elnoke_Az_ellenzek_nyolc_ev_utan_eszrevette_hogy_letezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e094c1-01eb-4317-b61e-b6d97fc7b330","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Kutyapart_elnoke_Az_ellenzek_nyolc_ev_utan_eszrevette_hogy_letezik","timestamp":"2019. január. 04. 11:25","title":"A Kutyapárt elnöke: Az ellenzék nyolc év után észrevette, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark Overlord nevű hackercsoport birtokába kerültek, állítják maguk a tolvajok. A kiberbűnözők azzal fenyegetnek, hogy a papírokat közszemlére teszik, ha nem teljesítik követeléseiket.","shortLead":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark...","id":"20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71db658-d97d-4ab6-8661-cd900031b34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","timestamp":"2019. január. 04. 10:33","title":"Hackerek loptak el több ezer titkos dokumentumot a New York-i terrortámadásról, és közzéteszik, ha nem fizetnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tengerparti területekről viszik el az embereket az ország déli részén, mert érkezik a Pabuk nevű trópusi vihar.","shortLead":"A tengerparti területekről viszik el az embereket az ország déli részén, mert érkezik a Pabuk nevű trópusi vihar.","id":"20190103_thaifold_evakuacio_tropusi_vihar_pabuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ed1536-bd42-4a58-9364-09c92532516e","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_thaifold_evakuacio_tropusi_vihar_pabuk","timestamp":"2019. január. 03. 10:59","title":"Tízezreket menekítenek ki egy vihar elől Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a731b14f-68e8-4ad2-b593-e4add94b5482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik autóval még a tulajdonos udvarából sem sikerült kijutnia.","shortLead":"Az egyik autóval még a tulajdonos udvarából sem sikerült kijutnia.","id":"20190103_Egyetlen_ejszaka_alatt_ket_autot_lopott_el_es_harmat_tort_ossze_a_tolvaj_akinek_jogsija_sem_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a731b14f-68e8-4ad2-b593-e4add94b5482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0e3421-6ac6-4419-b7c7-e006f4a053f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Egyetlen_ejszaka_alatt_ket_autot_lopott_el_es_harmat_tort_ossze_a_tolvaj_akinek_jogsija_sem_volt","timestamp":"2019. január. 03. 14:25","title":"Egyetlen éjszaka alatt két autót lopott el, és hármat tört össze a tolvaj, akinek jogsija sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi baráti alapon segített beépíteni egy kéményt egy kemencéhez, de évekkel később az halálos szén-monoxid-mérgezést okozott. ","shortLead":"Egy férfi baráti alapon segített beépíteni egy kéményt egy kemencéhez, de évekkel később az halálos...","id":"20190103_Hazilag_osszetakolt_kemeny_miatt_halt_meg_egy_ferfi_a_komuvest_vadoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b39e2c-8ef2-493c-b2b0-e76c59167bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Hazilag_osszetakolt_kemeny_miatt_halt_meg_egy_ferfi_a_komuvest_vadoljak","timestamp":"2019. január. 03. 10:22","title":"Házilag összetákolt kémény miatt halt meg egy férfi, a kőművest vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]