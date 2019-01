Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","shortLead":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","id":"20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f6e1b8-c7ca-4c5d-8d6a-d1c88aa47879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","timestamp":"2019. január. 04. 08:38","title":"Benkő szerint százmilliókkal nyúlta le az Omegát egy szélhámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottakat nem nevezték meg, de a tárgyaláson jelen voltak.","shortLead":"A gyanúsítottakat nem nevezték meg, de a tárgyaláson jelen voltak.","id":"20190103_Hasogdzsigyilkossag_tizenegy_gyanusitott_kozul_otre_halalbuntetest_fog_kerni_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaef150a-132a-4352-8362-9e73863d911f","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Hasogdzsigyilkossag_tizenegy_gyanusitott_kozul_otre_halalbuntetest_fog_kerni_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 03. 13:16","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: tizenegy gyanúsított közül ötre halálbüntetést fog kérni az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","shortLead":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","id":"20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f10d75-65e5-47e4-a9cd-a4d78baa5372","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","timestamp":"2019. január. 03. 18:13","title":"A legmenőbb kórházsorozatokban látni olyan épületeket, mint amilyen a dél-pesti kórház lesz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton nagyszabású ellenzéki tüntetés lesz Budapesten, a kormány képviseletében Rétvári Bence elmondta, mit gondol a demonstrációról.","shortLead":"Szombaton nagyszabású ellenzéki tüntetés lesz Budapesten, a kormány képviseletében Rétvári Bence elmondta, mit gondol...","id":"20190104_Az_allamtitkar_uzent_a_tuntetoknek_Folytatodik_a_szineszkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e2f4b1-5913-47cd-88f5-339bec2411aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_allamtitkar_uzent_a_tuntetoknek_Folytatodik_a_szineszkedes","timestamp":"2019. január. 04. 12:05","title":"Az államtitkár üzent a tüntetőknek: Folytatódik a színészkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei pénzügyi vezetőjét Kanadában letartóztatták.","shortLead":"Korábban csak három személy volt ismert, de most kiderült, már 13 kanadait vett őrizetbe Kína azóta, hogy a Huawei...","id":"20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b124965-d5ca-4f43-85a6-cfed9b59982b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_meng_van_csou_letartoztatas_kina_kanada","timestamp":"2019. január. 04. 11:33","title":"Érik a bosszú? Több kanadait is lecsukatott Kína a Huawei-vezér letartóztatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető még nem tudja, mihez kezd, egy fél évig biztosan nem mehet képernyőre.



","shortLead":"A műsorvezető még nem tudja, mihez kezd, egy fél évig biztosan nem mehet képernyőre.



","id":"20190104_Liptai_Klaudia_Nem_volt_semmi_bajom_a_TV2vel_jo_dolgom_volt_ott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38394403-b419-42da-894c-a11093da64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c61828f-e66b-4a1f-8f02-a866f6879ed7","keywords":null,"link":"/elet/20190104_Liptai_Klaudia_Nem_volt_semmi_bajom_a_TV2vel_jo_dolgom_volt_ott","timestamp":"2019. január. 04. 08:48","title":"Liptai Klaudia: „Nem volt semmi bajom a TV2-vel, jó dolgom volt ott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a82ea18-0ef1-4a3e-a3ee-0be817e57662","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi videó a hamarosan bemutatkozó Samsung-csúcstelefonhoz készült tokot használva ad betekintést arról, mekkora is lehet majd a Galaxy S10+.","shortLead":"Az alábbi videó a hamarosan bemutatkozó Samsung-csúcstelefonhoz készült tokot használva ad betekintést arról, mekkora...","id":"20190105_samsung_galaxy_s10_tok_meretosszehasonlitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a82ea18-0ef1-4a3e-a3ee-0be817e57662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21cf841-7a64-4c4a-9ebc-26286ddef87d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_samsung_galaxy_s10_tok_meretosszehasonlitas","timestamp":"2019. január. 05. 12:03","title":"Ez a videó megmutatja, mekkora lehet majd a Samsung Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részben a kocsik késői leszállítása, részben a sorozatos meghibásodások miatt 1 milliárd forintot követel a BKV az orosz gyártótól. A Metrovagonmas előbb elismerte a kötbér jogosságát, majd visszakozott, azóta pedig csend van.","shortLead":"Részben a kocsik késői leszállítása, részben a sorozatos meghibásodások miatt 1 milliárd forintot követel a BKV...","id":"20190104_Lassan_ket_eve_hiaba_varja_a_BKV_a_kotbert_az_orosz_metrok_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f67e40-a207-4ce9-b5ac-8581e8a57de1","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Lassan_ket_eve_hiaba_varja_a_BKV_a_kotbert_az_orosz_metrok_utan","timestamp":"2019. január. 04. 16:41","title":"Lassan két éve hiába várja a milliárdos kötbért a BKV az orosz metrók után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]