Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","shortLead":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","id":"20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6e07e3-0b36-4a37-9a47-e9d3022dac10","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 09:01","title":"Havazás, erős fagy jön, -10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, sok a sérült.","shortLead":"Többen meghaltak, sok a sérült.","id":"20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2888934b-60e8-4d57-aeb9-1482648fc7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","timestamp":"2019. január. 06. 08:42","title":"Felborult egy turistákkal teli emeletes busz Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Combsérülés miatt hetekre kidőlt a Real Madrid walesi futballsztárja.","shortLead":" Combsérülés miatt hetekre kidőlt a Real Madrid walesi futballsztárja.","id":"20190105_Gareth_Balere_hetekig_nem_szamithat_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9530f73c-cb2e-493b-8566-bdfd99ec2fac","keywords":null,"link":"/sport/20190105_Gareth_Balere_hetekig_nem_szamithat_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. január. 05. 14:51","title":"Gareth Bale-re hetekig nem számíthat a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","shortLead":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","id":"20190105_benzinturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99274fac-d29a-480f-8756-81abfe0d44cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_benzinturizmus","timestamp":"2019. január. 05. 17:37","title":"Már a lengyelek járnak a németekhez tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap.","shortLead":"Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap.","id":"20190106_The_Washington_Post_Orban_elszamitotta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6178cbe7-1468-4dfa-8b79-40c0be64b878","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_The_Washington_Post_Orban_elszamitotta_magat","timestamp":"2019. január. 06. 11:10","title":"The Washington Post: Orbán elszámította magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt választanak.","shortLead":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt...","id":"20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422faf5-d7b1-40ec-a3a1-de898d7941a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","timestamp":"2019. január. 06. 08:06","title":"Idén az első: három településen tartanak időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]