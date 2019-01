Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai elnök, aki vasárnap a Fehér Házból Camp Davidbe indulva beszélt erről újságíróknak. ","shortLead":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai...","id":"20190106_Trump_nem_hajlando_kompromisszumra_falugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38aaad-ccfc-49aa-8aeb-2ed1448d4c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Trump_nem_hajlando_kompromisszumra_falugyben","timestamp":"2019. január. 06. 19:50","title":"Trump nem hajlandó kompromisszumra fal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aa217e-b898-4640-b6a3-792b30a8be9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fizikaóra az utcán, csak most kocsik helyettesítik a golyósort, hogyan adódik át a lendület energiája.","shortLead":"Fizikaóra az utcán, csak most kocsik helyettesítik a golyósort, hogyan adódik át a lendület energiája.","id":"20190107_Mint_a_billiardban_ugy_koccantak_az_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40aa217e-b898-4640-b6a3-792b30a8be9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea788-c6d4-4147-bbe9-aaa8510fa2da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Mint_a_billiardban_ugy_koccantak_az_autok","timestamp":"2019. január. 07. 10:44","title":"Mint a dominó, úgy koccolták végig egymást az autók ebben a jeges utcában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","shortLead":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","id":"20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16aeed9-8d5a-41ec-b778-4525903d87b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 07. 08:21","title":"Négy keréken gördülő erődítmény: íme a legújabb elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130c0397-944c-4f23-a6ca-8e6f42e00aa4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában nemrég arról beszélt, nonszensz, amit az Állami Számvevőszék művel a Momentummal, ők semmilyen szabálytalanságot nem követtek el. Erre reagált most az ÁSZ.","shortLead":"Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában nemrég arról beszélt, nonszensz, amit az Állami...","id":"20190107_Valaszolt_az_ASZ_a_Momentumnak_Elvaras_az_atlathatosag_es_elszamoltathatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=130c0397-944c-4f23-a6ca-8e6f42e00aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc57071-852c-4079-9cab-53b81c879526","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Valaszolt_az_ASZ_a_Momentumnak_Elvaras_az_atlathatosag_es_elszamoltathatosag","timestamp":"2019. január. 07. 12:41","title":"Válaszolt az ÁSZ a Momentumnak: Elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt tizenéves lány vesztette életét, egy férfi pedig megsérült pénteken egy szabadulószobában kitört tűzvész következtében az észak-lengyelországi, tengermelléki Koszalinban.","shortLead":"Öt tizenéves lány vesztette életét, egy férfi pedig megsérült pénteken egy szabadulószobában kitört tűzvész...","id":"20190105_Gyasznap_lesz_a_varosban_ahol_ot_lany_halt_meg_egy_szabaduloszobaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3e2726-59bd-45df-a930-1b6b81e5014c","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_Gyasznap_lesz_a_varosban_ahol_ot_lany_halt_meg_egy_szabaduloszobaban","timestamp":"2019. január. 05. 16:05","title":"Gyásznap lesz a városban, ahol öt lány halt meg egy szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már török tulajdonban van; Belgiumban aggódnak, hogy egyre több csokimanufaktúra kerül külföldi kézbe.","shortLead":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már...","id":"201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce7aca-90a1-4455-b6ce-2f6116c54609","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","timestamp":"2019. január. 06. 20:00","title":"Édes élet: egy belga klasszikus kalandjai a törökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista sofőrök számára lehet jó választás.","shortLead":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista...","id":"20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888fde99-1d9b-48d1-bc40-e5a9e4a00ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","timestamp":"2019. január. 06. 06:41","title":"Kicsit túlgondolták ezt az 1,75 millió forintért kínált hazai kabrió Trabit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány belengette, hogy akár a 2018-as minimálbér is maradhat.","shortLead":"A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a szakszervezeteknek nem maradt más választásuk, mert a kormány...","id":"20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2640b8-fa8c-4c11-99fc-ae13847576e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_MOSZ_kormanyzati_zsarolassal_lett_ennyi_a_beremeles","timestamp":"2019. január. 07. 10:44","title":"MOSZ: Zsarolással lett ennyi a béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]