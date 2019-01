Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20a14453-2d14-4bf6-be5d-b4bcd27b2c11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 8 milllió forintnyi büntetést szabott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a téli szezonális ellenőrzések során.","shortLead":"Összesen 8 milllió forintnyi büntetést szabott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a téli szezonális...","id":"20190111_Magas_morfintartalmu_mak_lejart_szaloncukor_es_avas_diobel__milliokra_buntetett_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a14453-2d14-4bf6-be5d-b4bcd27b2c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3da4f42-adde-4b3f-96f1-285449c72dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Magas_morfintartalmu_mak_lejart_szaloncukor_es_avas_diobel__milliokra_buntetett_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 11. 12:38","title":"Magas morfintartalmú mák, lejárt szaloncukor és avas dióbél - milliókra büntetett a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","shortLead":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","id":"20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662a3df1-4d73-40d0-98af-7c1666c50298","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 11. 08:21","title":"Nincs ennél feljebb: jön a Bentley 660 lóerős divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20288135-2696-4d35-9890-34fe5499411b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Danko ugyanakkor nem mond le. ","shortLead":"Andrej Danko ugyanakkor nem mond le. ","id":"20190111_Plagizalason_kaptak_a_szlovak_parlament_elnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20288135-2696-4d35-9890-34fe5499411b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1bcd9f-5c47-4b7d-b8fc-23d0419b52d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Plagizalason_kaptak_a_szlovak_parlament_elnoket","timestamp":"2019. január. 11. 20:44","title":"Plagizáláson kapták a szlovák parlament elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenleginél szigorúbb szmogrendeletet szeretne megválasztása esetén a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","shortLead":"A jelenleginél szigorúbb szmogrendeletet szeretne megválasztása esetén a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","id":"20190111_Szigorubb_szmogrendeletet_szeretne_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6867e-90c5-40e4-a712-8175702610ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szigorubb_szmogrendeletet_szeretne_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. január. 11. 13:43","title":"Szigorúbb szmogrendeletet szeretne Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0126d165-56ae-43dd-a5a0-815e1a370b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttek aláírásokat, ugyanúgy jártak el, mint az MTVA a székházfoglalás esetén. ","shortLead":"Az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz gyűjtöttek aláírásokat, ugyanúgy jártak el, mint az MTVA a székházfoglalás...","id":"20190111_2_millio_forintos_birsaggal_fenyegette_az_onkormanyzat_az_ujpesti_piac_elott_alairast_gyujto_partokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0126d165-56ae-43dd-a5a0-815e1a370b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db50d2ad-b504-44c0-bd6f-3d50f6aee7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_2_millio_forintos_birsaggal_fenyegette_az_onkormanyzat_az_ujpesti_piac_elott_alairast_gyujto_partokat","timestamp":"2019. január. 11. 19:32","title":"Kétmilliós bírsággal fenyegette az önkormányzat az újpesti piac előtt aláírást gyűjtő ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916720b-fc69-48ef-933a-ea18dfb20a82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AntiToxin nevű cég a TechCrunch megbízásából arra volt kíváncsi, miként képes megszűrni a gyermekekkel kapcsolatos illegális tartalmakat a Bing kereső. Az eredmény egészen megdöbbentő.","shortLead":"Az AntiToxin nevű cég a TechCrunch megbízásából arra volt kíváncsi, miként képes megszűrni a gyermekekkel kapcsolatos...","id":"20190111_microsoft_bing_kereso_gyermekpornografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4916720b-fc69-48ef-933a-ea18dfb20a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a459b9-3304-4a7a-93d4-4feda379f614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_microsoft_bing_kereso_gyermekpornografia","timestamp":"2019. január. 11. 13:33","title":"Gyermekpornót jelenített meg (és ajánlott) a felhasználóknak a Microsoft Bing keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","shortLead":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","id":"20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511446f-cb0c-4c41-87b6-a5aa5857408e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","timestamp":"2019. január. 11. 10:53","title":"Lavina tört be egy étterembe az ablakokon keresztül Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","shortLead":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","id":"20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df818b4b-ba7a-4f91-b726-1f50414388ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","timestamp":"2019. január. 10. 12:46","title":"Eladó New York ikonikus felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]