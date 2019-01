Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag egy apró hiba okozott fennakadást azoknál, akik bankszámlára kapják a nyugellátást. Aki pénteken nem kapta meg, csak hétfőn fogja.","shortLead":"Állítólag egy apró hiba okozott fennakadást azoknál, akik bankszámlára kapják a nyugellátást. Aki pénteken nem kapta...","id":"20190111_Beindult_a_nyugdijak_utalasa_de_meg_mindig_sokan_nem_kaptak_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c168f6-c3a9-4492-bf12-f6f78a89537b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Beindult_a_nyugdijak_utalasa_de_meg_mindig_sokan_nem_kaptak_penzt","timestamp":"2019. január. 11. 18:21","title":"Beindult a nyugdíjak utalása, de még mindig sokan nem kaptak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb98b410-efbd-47bd-99c3-60274eecadca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hollandiai Venlóban egy ott élő férfi talált a kertjében egy második világháborús gránátot, ami egyszer csak sípolni kezdett. Azonnal rávetette magát.","shortLead":"A hollandiai Venlóban egy ott élő férfi talált a kertjében egy második világháborús gránátot, ami egyszer csak sípolni...","id":"20190111_masodik_vilaghaborus_granat_hollandia_venlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb98b410-efbd-47bd-99c3-60274eecadca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7110c2-a0db-4bc2-9f58-9f2f20a83b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_masodik_vilaghaborus_granat_hollandia_venlo","timestamp":"2019. január. 11. 19:03","title":"Talált egy második világháborús gránátot, három órán át feküdt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immár Mészárosné Kelemen Beatrixnek is van részesedése az Opusban.","shortLead":"Immár Mészárosné Kelemen Beatrixnek is van részesedése az Opusban.","id":"20190111_Nagyreszvenyes_lett_Meszaros_Lorinc_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fca4cc8-4fd8-48de-a256-2810f34679e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Nagyreszvenyes_lett_Meszaros_Lorinc_felesege","timestamp":"2019. január. 11. 19:44","title":"Nagyrészvényes lett Mészáros Lőrinc felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost Miskolcról. Petíciót indítottak.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint egy vágányon mehetnének a vonatok, de ha nem, kerülővel akkor is elérhetnék a fővárost...","id":"20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c911ced-7a81-4729-8738-29cc6daecb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c568f4e-cf34-4cbc-9f61-c2161fe0cf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Februartol_10_honap_potlobuszozas_var_a_Miskolc_fele_vonatozokra_pedig_elkerulheto_lenne","timestamp":"2019. január. 11. 16:49","title":"Februártól 10 hónap pótlóbuszozás vár a Miskolc felé vonatozókra, pedig elkerülhető lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken már 21. napja csak a legfontosabb kormányzati intézmények működnek az Egyesült Államokban.","shortLead":"Pénteken már 21. napja csak a legfontosabb kormányzati intézmények működnek az Egyesült Államokban.","id":"20190111_Heti_12_milliard_dollarba_kerul_Amerikanak_hogy_Trump_miatt_all_a_kormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef135c-570a-4d29-88e9-6eac67159a72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Heti_12_milliard_dollarba_kerul_Amerikanak_hogy_Trump_miatt_all_a_kormanyzat","timestamp":"2019. január. 11. 15:53","title":"Heti 1,2 milliárd dollárba kerül Amerikának, hogy Trump miatt áll a kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","shortLead":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","id":"20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313ea924-aaa2-4d38-835b-b820f6cb6b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 17:12","title":"Figyelmeztetést adtak ki: több megyében is ónos esőre vált a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártközpont segít megmagyarázni az esetleg tanácstalan képviselőknek, miért fogadták el a „rabszolgatörvényt”, de természetesen felbukkan Soros György is.","shortLead":"A pártközpont segít megmagyarázni az esetleg tanácstalan képviselőknek, miért fogadták el a „rabszolgatörvényt”, de...","id":"20190111_Levelben_segit_a_Fidesz_politikusainak_mit_mondjanak_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9df586-692c-4e7b-b427-b35b78647c26","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Levelben_segit_a_Fidesz_politikusainak_mit_mondjanak_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2019. január. 11. 13:16","title":"Levélben segít a Fidesz politikusainak, mit mondjanak a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6747a213-7600-43e0-8527-5115c6c321df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy elkaszálták a negyedik filmet.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy elkaszálták a negyedik filmet.","id":"20190111_Rossz_hir_jott_a_Star_Trekrajongoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6747a213-7600-43e0-8527-5115c6c321df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206f4108-ed7d-4b5d-b173-1a6377729d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Rossz_hir_jott_a_Star_Trekrajongoknak","timestamp":"2019. január. 11. 16:14","title":"Rossz hír jött a Star Trek-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]