Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott, a lapvezetés pedig egy éven keresztül hitegette szerzőt, a cikk hamarosan megjelenik. De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a8f19d-0b54-4019-9643-50ccb0ba6fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ac4d1-d144-403d-b5a4-10daa7e6578d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra. ","shortLead":"A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra. ","id":"20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990ac4d1-d144-403d-b5a4-10daa7e6578d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd10f159-4687-48c7-b1c6-eaef405bc9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","timestamp":"2019. január. 15. 18:26","title":"Budapesten is gyertyát gyújtottak a meggyilkolt lengyel politikus emlékére – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy dönt úgy, hogy segíteni szeretne másoknak. A 45 éves Marlin Jenkins megfogadta, hogy internettel látja el Bronxot, a népes New York-i városrészben ugyanis sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy havidíjat fizessenek a szolgáltatásért.","shortLead":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy...","id":"20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ac2983-66e7-4c52-9acf-7e54e0b73896","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","timestamp":"2019. január. 16. 08:03","title":"Egy hajléktalan igaz története: korábban nem volt hol laknia, most ő visz internetet New York elmaradott negyedébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk, hogyan reagált a brit sajtó Theresa May történelmi vereségére. ","shortLead":"Mutatjuk, hogyan reagált a brit sajtó Theresa May történelmi vereségére. ","id":"20190116_Ez_kivegzes_volt__cimlapokon_a_tortenelmi_Brexitszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247f475e-fe18-4f80-99d9-7e71614a5097","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Ez_kivegzes_volt__cimlapokon_a_tortenelmi_Brexitszavazas","timestamp":"2019. január. 16. 08:59","title":"\"Ez kivégzés volt\" – címlapokon a történelmi Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","shortLead":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","id":"20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051dfa9-04ca-4b54-bcf6-508b72bf1179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","timestamp":"2019. január. 16. 16:03","title":"Ez az egér egy komplett számítógép, még monitor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Lászlót vidékre és külföldre is hívták, de ő maradt Budapesten.","shortLead":"Székely Lászlót vidékre és külföldre is hívták, de ő maradt Budapesten.","id":"20190117_Blikk_A_Honvedkorhazban_folytatja_a_kirugott_szivsebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19fe6ba-96d4-41eb-a3c4-617df67411d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Blikk_A_Honvedkorhazban_folytatja_a_kirugott_szivsebesz","timestamp":"2019. január. 17. 08:52","title":"Blikk: A Honvédkórházban folytatja a kardiológiai intézetből kirúgott szívsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e948a9f7-4795-4525-89e9-d716704a4439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi teste került elő a folyóból Soltnál.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi teste került elő a folyóból Soltnál.","id":"20190116_Holttestet_talaltak_a_Dunaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e948a9f7-4795-4525-89e9-d716704a4439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b95c-cbf9-4b5d-834c-da27c6e45bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Holttestet_talaltak_a_Dunaban","timestamp":"2019. január. 16. 13:28","title":"Holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"A leváltott Paks-ügyi államtitkár, Aszódi Attila megúszhatja, hogy bűnbakot csináljanak belőle az erőműbővítés csúszása miatt.","shortLead":"A leváltott Paks-ügyi államtitkár, Aszódi Attila megúszhatja, hogy bűnbakot csináljanak belőle az erőműbővítés csúszása...","id":"20190116_aszodi_attila_menesztese_suli_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc6684b-2925-4797-a35a-673f97de2593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_aszodi_attila_menesztese_suli_janos","timestamp":"2019. január. 16. 17:00","title":"Elkötelezetten szolgálta a paksi bővítést, aztán egyszer csak kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]