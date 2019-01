Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer egy zsák ötforintossal fizette volna ki a sérelemdíjat, de Hadházy szerint ezt nem teheti meg.","shortLead":"Bayer egy zsák ötforintossal fizette volna ki a sérelemdíjat, de Hadházy szerint ezt nem teheti meg.","id":"20190117_Hadhazy_uzent_Bayernek_Foloslegesen_ne_gyujtse_az_otforintosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe056b0-841e-4946-9e03-7079beacf86a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Hadhazy_uzent_Bayernek_Foloslegesen_ne_gyujtse_az_otforintosokat","timestamp":"2019. január. 17. 13:55","title":"Hadházy üzent Bayernek: \"Fölöslegesen ne gyűjtse az ötforintosokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201903_az_atya_es_afiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5ea70-f981-4678-a227-8faa5fd08b6f","keywords":null,"link":"/itthon/201903_az_atya_es_afiuk","timestamp":"2019. január. 17. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Az Atya és a fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a rengeteg kihagyott ziccer miatt kellett megelégednie a magyar férfi kézilabda-válogatottnak a 30-30-as döntetlennel Egyiptommal szemben a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a rengeteg kihagyott ziccer miatt kellett megelégednie a magyar férfi...","id":"20190116_Kezilabdavb_Belehaltunk_a_mai_merkozesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d476f55-98e3-4444-bb40-4c2a82d45431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85212c33-743d-4b62-ab4c-32b2c7db7933","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Kezilabdavb_Belehaltunk_a_mai_merkozesbe","timestamp":"2019. január. 16. 21:12","title":"Kézilabda-vb: „Belehaltunk a mai mérkőzésbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora, Alekszandr Lukasenka Orbán Viktort.","shortLead":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora...","id":"20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09b688-3c8b-420e-9806-64acdbb7884f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2019. január. 17. 17:20","title":"Európa utolsó diktátora meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi EP-választásokkal még megúszhatja az ország egyik leghíresebb, egyben leghírhedtebb roma politikai vezetője, Farkas Flórián.","shortLead":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi...","id":"20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f82350-f37f-414c-babd-24ef5c6ca936","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","timestamp":"2019. január. 17. 12:35","title":"Az EP-választásokig még megúszhatja a számonkérést Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett.","shortLead":"Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde...","id":"20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd34e93f-0c58-4fd2-a5fe-63dacc85ddef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Meszarosek_kaptak_az_ev_alaptokeemeleseert_jaro_dijat_a_BET_rendezvenyen","timestamp":"2019. január. 17. 14:19","title":"Mészárosék kapták az év alaptőke-emeléséért járó díjat a BÉT rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","shortLead":"Nem vicc, tényleg ott lépnek fel március 15-én.","id":"20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a13c1f-1fc5-4e22-bc21-a7a45dec73e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_gizai_piramisoknal_fog_koncertezni_a_Red_Hot_Chili_Peppers","timestamp":"2019. január. 18. 05:50","title":"A gízai piramisoknál fog koncertezni a Red Hot Chili Peppers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","shortLead":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","id":"20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8861c-6c1e-4b76-9abe-bf8acad7aade","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","timestamp":"2019. január. 16. 18:47","title":"Amerikában rangos helyről kapott elismerést a CEU, azután, hogy tőlünk elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]