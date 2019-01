Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","shortLead":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","id":"20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b70b90-affd-4a97-914c-b9f4c8273559","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","timestamp":"2019. január. 18. 10:04","title":"Emberi hamvakból készítene képeket a magyar festő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","shortLead":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","id":"20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bab46d-2a8f-41e2-b7c7-caa00d26a0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","timestamp":"2019. január. 18. 10:29","title":"Megkínozták a forgatáson: nem moshatott hajat a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is korszakhatár. Tony Soprano, a pánikrohamokkal küzdő maffiavezér történetének sikere nélkül nem lett volna pénz és mersz elkészíteni a Trónok harcát sem.","shortLead":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is...","id":"201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d1bf84-6541-4155-bb8c-1d25e37014a6","keywords":null,"link":"/kultura/201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","timestamp":"2019. január. 19. 13:00","title":"Családi történet: amikor a Maffiózók átírta a sorozatok történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff5de40-937e-4c9d-bda7-347e93ee0ddc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebookra töltöttek fel egy este készült videót arról, ahogy egy vidra és kölykei Békéscsaba belvárosában, az Élővíz-csatorna behavazott partján ugrándoznak. ","shortLead":"Facebookra töltöttek fel egy este készült videót arról, ahogy egy vidra és kölykei Békéscsaba belvárosában...","id":"20190119_Jatekos_kedvu_vidracsaladot_videoztak_le_Bekescsaba_belvarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff5de40-937e-4c9d-bda7-347e93ee0ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35418145-e7ca-4d46-a211-13e47fd28cfa","keywords":null,"link":"/elet/20190119_Jatekos_kedvu_vidracsaladot_videoztak_le_Bekescsaba_belvarosaban","timestamp":"2019. január. 19. 09:42","title":"Játékos kedvű vidracsaládot videóztak le Békéscsaba belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693a89-1229-4468-97de-8e08aacfa6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Marabu Féknyúz: Bocsánat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket. Néhány hazai pénzintézet azonban nem építette be a változást a díjszabásába, vagyis az ügyfelek ugyanannyit fizetnek, mint korábban. Az MNB-nek, mint felügyeleti szervnek nincs hatásköre arra, hogy a számlaköltségek csökkentését kikényszerítse.","shortLead":"Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket...","id":"20190116_Megszunt_a_tranzakcios_illetek_megis_lenyelik_a_bankok_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e60cb0-3661-4b9a-85f0-36260716c3f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Megszunt_a_tranzakcios_illetek_megis_lenyelik_a_bankok_a_penzt","timestamp":"2019. január. 18. 15:33","title":"Az MNB tehetetlen a tranzakciós adót ügyfelekre terhelő három bankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple mindezt apró (finom) eltérésként kommentálta.","shortLead":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple...","id":"20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eef763-0e46-438b-a0af-aefbce1db097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Teljesen rendjén való, hogy hajlik az iPad Pro – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]