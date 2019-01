Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","shortLead":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","id":"20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e5c005-9cb8-445d-be43-02a0bb80a015","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","timestamp":"2019. január. 20. 09:26","title":"A tényállítások és a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","shortLead":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","id":"20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b145d4-3151-444c-831f-b9e73a986155","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","timestamp":"2019. január. 18. 17:54","title":"Nyolcmillió forintos kártérítést szeretne Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat felkéri a pesterzsébeti munkáltatókat, hogy ne alkalmazzák a törvényt. ","shortLead":"Az önkormányzat felkéri a pesterzsébeti munkáltatókat, hogy ne alkalmazzák a törvényt. ","id":"20190119_A_XX_kerulet_sem_ker_a_tuloratorvenybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba15975-f445-4d03-bb50-b89f9ce6aa21","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_XX_kerulet_sem_ker_a_tuloratorvenybol","timestamp":"2019. január. 19. 09:22","title":"A XX. kerület sem kér a túlóratörvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt az Országgyűlés irodaházának menzáján. A tavaszi ülésszak végéig kitiltották.","shortLead":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István...","id":"20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc16798-928d-47c8-b1cc-121a43d59da4","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","timestamp":"2019. január. 18. 12:43","title":"Kitiltották a parlamentből a titokban fotózó Echo Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f880d38-9e62-488d-b23a-a7108a01f216","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A posztot 2015 januárja óta gyakorolja, most meghosszabbították.","shortLead":"A posztot 2015 januárja óta gyakorolja, most meghosszabbították.","id":"20190118_Kasler_dontott_a_jovoben_is_Zalan_vezetheti_a_Pesti_Magyar_Szinhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f880d38-9e62-488d-b23a-a7108a01f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f2345-2e47-41cf-8c28-10aa2ce6697f","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Kasler_dontott_a_jovoben_is_Zalan_vezetheti_a_Pesti_Magyar_Szinhazat","timestamp":"2019. január. 18. 13:07","title":"Kásler döntött, a jövőben is Zalán vezetheti a Pesti Magyar Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e44265-8661-4f3e-8d1e-20a077ddd7d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okozhatta a gondot, hogy az egyik önkormányzati lakásban évek óta lopták az áramot, de már a csapból folyó víz is rázott. ","shortLead":"Az okozhatta a gondot, hogy az egyik önkormányzati lakásban évek óta lopták az áramot, de már a csapból folyó víz is...","id":"20190118_Eletveszelyesse_valt_kikapcsolta_az_aramot_az_Elmu_egy_Dob_utcai_hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e44265-8661-4f3e-8d1e-20a077ddd7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549f299-959e-4735-be11-1639c0fe4939","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Eletveszelyesse_valt_kikapcsolta_az_aramot_az_Elmu_egy_Dob_utcai_hazban","timestamp":"2019. január. 18. 16:18","title":"Életveszélyessé vált, kikapcsolta az áramot az Elmű egy Dob utcai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1872d25c-d21e-4ef4-b856-26d7c27d14db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka, a szabadszájú gimnazista is beszél majd","shortLead":"Nagy Blanka, a szabadszájú gimnazista is beszél majd","id":"A_A_Clark_Adam_teren_talalkoznak_holnap_a_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1872d25c-d21e-4ef4-b856-26d7c27d14db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff464e-4173-4bed-83e2-1adca60dbdf0","keywords":null,"link":"/itthon/A_A_Clark_Adam_teren_talalkoznak_holnap_a_tuntetok","timestamp":"2019. január. 18. 11:55","title":"A Clark Ádám térnél találkoznak holnap a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]