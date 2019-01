Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért, akkor le kell győznünk ma Tunéziát a kézilabda világbajnokságon.","shortLead":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt...","id":"20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba96b234-ce53-49b1-850c-08b39fb5b1ac","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 12:58","title":"A jeges víz is segít: győzni kell a kéziseknek Tunézia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f2512-5e20-482c-8ae0-c666d3389912","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őssejt-transzplantációval amerikai kutatóknak sikerült lelassítani a szklerózis multiplex betegség súlyosbodását a kór relapszáló-remittáló típusa esetében – adta hírül az Amerikai Orvostársaság folyóirata, a JAMA.","shortLead":"Őssejt-transzplantációval amerikai kutatóknak sikerült lelassítani a szklerózis multiplex betegség súlyosbodását a kór...","id":"20190119_szklerozis_multiplex_sulyosbodasanak_lelassitasa_dmt_hsct_rrms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f2512-5e20-482c-8ae0-c666d3389912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad59868-1c74-4c6b-b544-eb9374cc8cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_szklerozis_multiplex_sulyosbodasanak_lelassitasa_dmt_hsct_rrms","timestamp":"2019. január. 19. 12:03","title":"Sikerült lelassítani a szklerózis multiplex súlyosbodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület beindította a mémgyárosok fantáziáját is.","shortLead":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület...","id":"20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa8d688-8767-40f4-a0fa-85f332618f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","timestamp":"2019. január. 21. 08:33","title":"Záporoznak a pompás mémek a 10 éves kihívásról – íme a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96255df-cf1e-46f1-bfaa-b735eded1e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","timestamp":"2019. január. 21. 05:15","title":"Havazás helyett ma napsütésre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","shortLead":"A \"régi Jobbik\" nem is olyan régi, és ez ténykérdés. Válasz Gulyás Balázsnak.","id":"20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6d76d-074c-4a0b-9558-b0c4cb5961fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e5c005-9cb8-445d-be43-02a0bb80a015","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_A_tenyallitasok_es_a_tenyek","timestamp":"2019. január. 20. 09:26","title":"A tényállítások és a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","shortLead":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","id":"20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d091f-2d33-4016-b10e-9242c30e9e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","timestamp":"2019. január. 19. 15:48","title":"Székely Csaba: „A gondolkodni tudásunk is zsugorodott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál a túlórák miatt mondott fel. ","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál...","id":"20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84c6f8-4aca-4287-8836-b5ecb856dc11","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 19. 16:41","title":"Fáklyás vonulással tiltakoznak Kecskeméten a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is korszakhatár. Tony Soprano, a pánikrohamokkal küzdő maffiavezér történetének sikere nélkül nem lett volna pénz és mersz elkészíteni a Trónok harcát sem.","shortLead":"A televíziózás új aranykorát hozta el a húsz éve indult Maffiózók című sorozat, amely a készítő HBO életében is...","id":"201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0eaf1b-f4d7-4c1b-b5cb-cdae7b668093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d1bf84-6541-4155-bb8c-1d25e37014a6","keywords":null,"link":"/kultura/201903__maffiozok__televizios_merfoldko__atalakitott_hbo__csaladi_tortenet","timestamp":"2019. január. 19. 13:00","title":"Családi történet: amikor a Maffiózók átírta a sorozatok történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]