[{"available":true,"c_guid":"dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága felett. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága...","id":"20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff519eb-b43a-468d-89d9-686e1b3d8def","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Bekebelezi a Media Markt a Tesco egyik lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is cselekvésre szólítja fel. ","shortLead":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is...","id":"20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec38fc4-ba07-499f-9ccb-145c6bf0bc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","timestamp":"2019. január. 25. 21:44","title":"Az amerikai szenátussal ítéltetnék el az Orbán-kormányt demokrata szenátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi adatszivárgási botrányok után felmerült, hogy fel kellene darabolni a Facebookot, a jelek szerint Zuckerbergék ennek épp az ellentétére készülnek.","shortLead":"Bár a tavalyi adatszivárgási botrányok után felmerült, hogy fel kellene darabolni a Facebookot, a jelek szerint...","id":"20190125_facebook_mark_zuckerberg_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45207b6f-2fe7-4b76-881c-24d68a89fd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_facebook_mark_zuckerberg_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes","timestamp":"2019. január. 25. 16:08","title":"Nagy változás jöhet: Egybegyúrhatja a Facebook a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1888dec-50bf-4930-915f-28ccc42930f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta elmarad Budapest gazdasági növekedésének üteme minden megyéétől.","shortLead":"Évek óta elmarad Budapest gazdasági növekedésének üteme minden megyéétől.","id":"20190125_Leszakado_varost_csinalt_a_kormany_gazdasagi_modellje_Budapestbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1888dec-50bf-4930-915f-28ccc42930f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518595fc-2632-4e1d-bc6f-6c95776ce528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Leszakado_varost_csinalt_a_kormany_gazdasagi_modellje_Budapestbol","timestamp":"2019. január. 25. 12:57","title":"Leszakadó várost csinált a kormány gazdasági modellje Budapestből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a cél az, hogy szanálják a vállalatot.","shortLead":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése...","id":"20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6af1ae-0cca-406e-bff6-1b1dd1121cdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","timestamp":"2019. január. 25. 16:10","title":"Budapesten is van üzlete a csődöt jelentő német divatcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","shortLead":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","id":"20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0b77ed-b656-4642-afe4-644ae867cf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","timestamp":"2019. január. 25. 21:08","title":"Szennyvíz árasztotta el a Merényi Kórház sürgősségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]