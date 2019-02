Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesés Budapesten.","shortLead":"Véletlen egybeesés Budapesten.","id":"20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb707666-cea0-4996-afcd-acd9fe91da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","timestamp":"2019. január. 31. 09:23","title":"Újpesten tüntet az ellenzék, a fideszes önkormányzat zenés korcsolyázást szervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","shortLead":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","id":"20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5940d12e-c283-48dc-9ef3-224b2bab79f7","keywords":null,"link":"/sport/20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","timestamp":"2019. január. 31. 10:51","title":"Leköpte a bírót a Roma sztárja, súlyos büntetést kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint 50 milliió felhasználó adatai szivárogtak ki, a Google úgy döntött, bezárja a közösségi hálózatát. Most az is kiderült, erre mikor fog sor kerülni.","shortLead":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint...","id":"20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353c6cc-e88f-46d9-b96e-39833bf100f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. január. 31. 15:03","title":"Bemondta a Google, mikor törli végleg a Google+ szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak villámlátogatás a legutóbbi akcióhoz képest, mikor majdnem egy teljes hetet bent töltöttek a székházban.","shortLead":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak...","id":"20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ff0cc1-4f6b-423d-984d-474db41c1b99","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","timestamp":"2019. január. 31. 11:31","title":"Hadházy visszatért az MTVA-ba, rögtön lerácsozták az egyik folyosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont a megtakarításai. ","shortLead":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont...","id":"20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ded8f-79c4-484b-b4a6-fff792abd6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:21","title":"Rogán Antalnak több mint 40 milliót hozott a találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most először sikerült bizonyítani, hogy hasnyálmirigyrákos pácienseknél nemcsak a szervezet más szöveteinek mikrobiomjában tapasztalható változás, hanem a nyelv esetében is. ","shortLead":"Most először sikerült bizonyítani, hogy hasnyálmirigyrákos pácienseknél nemcsak a szervezet más szöveteinek...","id":"20190130_nyelv_bakterium_hasnyalmirigyrak_diagnozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa6ab2e-2720-4c31-865b-df861968da90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nyelv_bakterium_hasnyalmirigyrak_diagnozis","timestamp":"2019. január. 30. 18:03","title":"A nyelven lévő baktériumok segíthetik a hasnyálmirigyrák korai diagnózisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és Arnold Schwarzenegger.","shortLead":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f619c6e-2fc8-4a86-8235-c9d7960e91e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","timestamp":"2019. január. 31. 12:45","title":"Orbán és Schwarzenegger távoznak Vajna temetéséről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]