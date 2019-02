Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy koncepció felvázolása a kínai Meizu gombok és nyílások (portok) nélküli telefonja. Akár már áprilisban kézbe vehető, de igyekezni kell a megrendelésnél, mivel összesen 100 darab van belőle.","shortLead":"Több, mint egy koncepció felvázolása a kínai Meizu gombok és nyílások (portok) nélküli telefonja. Akár már áprilisban...","id":"20190201_indiegogo_meizu_zero_szaz_darab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82aac9-5477-4076-a5c4-ed4c29a9d5ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_indiegogo_meizu_zero_szaz_darab","timestamp":"2019. február. 01. 11:03","title":"Több, mint koncepció, és drágább, mint egy iPhone: előrendelhető a Meizu gombok nélküli telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kisalföldnél és a Délmagyarországnál is új vezetőket neveztek ki. ","shortLead":"A Kisalföldnél és a Délmagyarországnál is új vezetőket neveztek ki. ","id":"20190201_Levaltottak_a_Delmagyar_foszerkesztojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0782ab-834a-4cf7-ac60-9630fa8fd517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Levaltottak_a_Delmagyar_foszerkesztojet","timestamp":"2019. február. 01. 18:30","title":"Leváltották Vajna emberét, új főszerkesztő van a Délmagyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háztartási hulladék és hígtrágya - a megállapodás nélküli kilépés miatt.","shortLead":"Háztartási hulladék és hígtrágya - a megállapodás nélküli kilépés miatt.","id":"20190202_Ellepheti_a_szemet_a_briteket_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e63abb-f327-4a4a-a52e-fe30298dc61a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Ellepheti_a_szemet_a_briteket_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. február. 02. 10:08","title":"Ellepheti a szemét a briteket a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","shortLead":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","id":"20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ffcc26-2eb9-4068-a2a4-1cdd4de41cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","timestamp":"2019. február. 01. 08:21","title":"Videó: így viszi el az okos reptéri robot parkolni az autónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Habony Árpád üzlettársa, Győri Tibor cége 2011 óta kapja a szép kis állami megbízást. Az indoklás ráadásul az, átalakultak a nyomtatott lapfogyasztási szokások egyes napilapok megszűnése óta.","shortLead":"Habony Árpád üzlettársa, Győri Tibor cége 2011 óta kapja a szép kis állami megbízást. Az indoklás ráadásul az...","id":"20190201_Evi_13_milliard_forint_kozpenzbol_vizsgalja_a_mediapiacot_a_Ripost_tarstulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8777852f-df2a-43a3-aece-4e24f4085c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Evi_13_milliard_forint_kozpenzbol_vizsgalja_a_mediapiacot_a_Ripost_tarstulajdonosa","timestamp":"2019. február. 01. 22:17","title":"Évi 1,3 milliárd forint közpénzből vizsgálja a médiapiacot a Ripost társtulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","shortLead":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","id":"20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703957f0-caeb-404b-b8fa-cd0ea0f59c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:55","title":"Csaknem ötmilliót törlesztett Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f347a067-d775-4e16-bb1a-ccaa9a6eb6e4","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A teljesen elszegényedett Jobbik biztosan nem tudja kifizetni az újabb több százmilliós büntetést, így a párt megszűnhet. Végigvettük, hogyan történhet ez.","shortLead":"A teljesen elszegényedett Jobbik biztosan nem tudja kifizetni az újabb több százmilliós büntetést, így a párt...","id":"20190201_Masfel_evig_tarthat_a_Jobbik_agoniaja__vegigvesszuk_a_forgatokonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f347a067-d775-4e16-bb1a-ccaa9a6eb6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb168fec-50d6-4f9f-8485-3a48d67c2319","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Masfel_evig_tarthat_a_Jobbik_agoniaja__vegigvesszuk_a_forgatokonyveket","timestamp":"2019. február. 01. 18:36","title":"Másfél évig tarthat a Jobbik agóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a4f38e-39e3-4cef-bcb8-0eb95dcbd780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar X-Tomi újabb munkáján lehet érdemben ismét elgondolkodni.","shortLead":"A magyar X-Tomi újabb munkáján lehet érdemben ismét elgondolkodni.","id":"20190201_bmw_7es_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a4f38e-39e3-4cef-bcb8-0eb95dcbd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5494b92-8c24-4f39-a619-8a33b6bf1db2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_bmw_7es_kombi","timestamp":"2019. február. 01. 17:18","title":"Grandiózus, de valószínűtlen: ilyen lenne az új BMW 7-es kombiként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]