[{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak. A munkavállalók fizetése ettől egyáltalán nem nőtt, hanem helyenként csökkent is.\r

","shortLead":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak.","id":"20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd2c1c0-5af1-48fa-9fc4-62f9ee10847a","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 13:58","title":"Nem nőtt a munkavállalók fizetése, és van, aki kevesebbet visz haza a cafeteria átalakítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP viszont ebből nem akar engedni. ","shortLead":"Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP...","id":"20190204_Elovalasztas_megsem_biztos_Puzser_reszvetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e2f890-fc25-41c0-834c-70a920cbb8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Elovalasztas_megsem_biztos_Puzser_reszvetele","timestamp":"2019. február. 04. 15:40","title":"Előválasztás: mégsem biztos Puzsér részvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők az ételre gyanakodnak, az igazgató nem biztos benne. ","shortLead":"A szülők az ételre gyanakodnak, az igazgató nem biztos benne. ","id":"20190204_Gozerovel_vizsgaljak_mitol_lettek_rosszul_a_labatlani_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a38bd-4416-4e3c-bd73-55068fad1cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Gozerovel_vizsgaljak_mitol_lettek_rosszul_a_labatlani_gyerekek","timestamp":"2019. február. 04. 16:26","title":"Gőzerővel vizsgálják, mitől lettek rosszul a lábatlani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd19202-6b63-4e7e-8a0d-c06f2d5e42c4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Sándor Anikó elmúlt ötven, mikor felállt a főszerkesztői székből, és úgy döntött, világgá megy. Szó szerint. Utazásaiból könyvek, a könyvekből regények, a tanulságokból pedig mára szakma lett. Anikó szerint a társadalom ma a negyven feletti nőket lejárt szavatosságú termékként kezeli, holott lehetne ez másként is.","shortLead":"Sándor Anikó elmúlt ötven, mikor felállt a főszerkesztői székből, és úgy döntött, világgá megy. Szó szerint...","id":"remifeminplus_20180223_Noiseg_es_valtozokor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd19202-6b63-4e7e-8a0d-c06f2d5e42c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6557bff5-c2ca-483b-b1d6-6fb47cc75c69","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180223_Noiseg_es_valtozokor","timestamp":"2019. február. 06. 07:09","title":"Valóban lejárt szavatosságú a negyven feletti nő? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","shortLead":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","id":"20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab98af5-6493-49a0-a199-9ff033a8b873","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","timestamp":"2019. február. 06. 13:50","title":"Kiáll az MTA mellett az ELTE Történeti Intézete és a Politikatudományi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","shortLead":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","id":"20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79ee2-fc2c-4420-ad51-910f70734688","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","timestamp":"2019. február. 05. 08:36","title":"Nem Sargentini küldte el az Echo Tv-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A fideszmédia a főkurátor szerint is szar. Kirúgták ugyan, de a szag marad.","shortLead":"A fideszmédia a főkurátor szerint is szar. Kirúgták ugyan, de a szag marad.","id":"20190205_Tota_W_Egyszeruen_senkik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29af250-b941-4974-88af-06b3a4a6fcd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tota_W_Egyszeruen_senkik","timestamp":"2019. február. 05. 12:20","title":"Tóta W.: Egyszerűen senkik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","shortLead":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","id":"20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d24f1d-e92f-4b1e-a3d3-8827c8d544f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","timestamp":"2019. február. 04. 20:38","title":"Le is mondott a kormányhű médaholding vezetője, miután bevallotta, hogy ellenzéki lapokat olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]