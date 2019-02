Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen formája jelen ügyben nem a szólásszabadság része – közölte a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen...","id":"20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f460230-409e-43cb-82b5-fa10c553fc89","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 07. 13:05","title":"Alkotmánybíróság: Nem a szólásszabadság része festékkel leönteni a szovjet emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb bozóttüze miatt, és továbbiaknak kell készülnie arra, hogy biztonságos helyre költözzön - közölte szombaton a rendőrség.","shortLead":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb...","id":"20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa945a-5fab-437d-9242-543df335dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","timestamp":"2019. február. 09. 08:54","title":"Egyelőre megfékezhetetlen az új-zélandi bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","shortLead":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","id":"20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01249b2-6c00-408c-b16f-472522d5129a","keywords":null,"link":"/elet/20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","timestamp":"2019. február. 08. 14:04","title":"A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ae218c-1fc2-499e-9173-f20d90278ccf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 28 könyvet írt, de csak a 14. hozta el számára az áttörést. ","shortLead":"Összesen 28 könyvet írt, de csak a 14. hozta el számára az áttörést. ","id":"20190207_Elhunyt_Rosamunde_Pilcher_a_romantikus_regenyek_kiralynoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ae218c-1fc2-499e-9173-f20d90278ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ed4f4-089c-407c-8cbe-cc984ee4f2e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Elhunyt_Rosamunde_Pilcher_a_romantikus_regenyek_kiralynoje","timestamp":"2019. február. 07. 17:09","title":"Meghalt Rosamunde Pilcher, a romantikus regények királynője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","shortLead":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","id":"20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0da4e6-d390-439c-a4fa-1bf13897a9d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","timestamp":"2019. február. 08. 21:45","title":"Meghalt A galaxis őrzői Mordályát ihlető mosómedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b9b06-1fb5-4d4e-9165-418362a42a57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó két hete bukott, nem épül fel az év legnagyobb versenyére.","shortLead":"Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó két hete bukott, nem épül fel az év legnagyobb versenyére.","id":"20190208_liu_shaoang_olimpiai_bajnok_vilagbajnoksag_keztores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779b9b06-1fb5-4d4e-9165-418362a42a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1fc646-4dfc-45fa-8e2f-d141a4d95ab0","keywords":null,"link":"/sport/20190208_liu_shaoang_olimpiai_bajnok_vilagbajnoksag_keztores","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Kéztörése miatt ugrott Liu Shaoang világbajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan erős a város gazdasági teljesítménye, hogy ez is belefér.","shortLead":"Olyan erős a város gazdasági teljesítménye, hogy ez is belefér.","id":"20190207_szekesfehervar_otezer_forint_65_ev_folottiek_cser_palkovics_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5384a5-c4e7-4323-abf8-11bdafe4ff6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_szekesfehervar_otezer_forint_65_ev_folottiek_cser_palkovics_andras","timestamp":"2019. február. 07. 13:47","title":"Székesfehérvár jobban teljesít: ötezres jár minden 65 évnél idősebbnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d7e45-ba90-48ce-819e-70f857d10010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei több európai légitársaságról derítették ki, hogy az általuk használt e-jegyrendszer egy komoly hibát rejt magában.","shortLead":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei több európai légitársaságról derítették ki, hogy az általuk használt...","id":"20190208_repulojegy_becsekkolas_check_in_hacker_wandera_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d7e45-ba90-48ce-819e-70f857d10010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b3c4a7-7ce4-4ae4-83ce-ba1063ff1655","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_repulojegy_becsekkolas_check_in_hacker_wandera_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. február. 08. 09:03","title":"Ön repült valamelyikkel? 8 légitársaságról derült ki, hogy könnyű trükközni a jegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]