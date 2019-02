Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A róla elnevezett téren.","shortLead":"A róla elnevezett téren.","id":"20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9008b6af-1a08-4b9f-8341-de3f2fdff499","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","timestamp":"2019. február. 14. 20:51","title":"Szobrot is kaphat Széll Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem polgári házasságot kötöttek.","shortLead":"Nem polgári házasságot kötöttek.","id":"20190214_Verszerzodes_koti_a_Viszkist_a_felesegehez_es_ez_nem_a_lanyat_jelenti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e311df2-fc9d-420e-b7bf-0107b53b02ac","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Verszerzodes_koti_a_Viszkist_a_felesegehez_es_ez_nem_a_lanyat_jelenti","timestamp":"2019. február. 14. 16:06","title":"Vérszerződés köti a Viszkist a feleségéhez, és ez nem a lányát jelenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","shortLead":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","id":"20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136cf0ee-c308-42d6-9884-f3b68664bad4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 14. 15:41","title":"A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és az S10E képességeit is megvillantotta.","shortLead":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b5629-0823-40d5-af77-3727c4894713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","timestamp":"2019. február. 13. 15:03","title":"Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Samsung Galaxy S10-ről (+ videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur magabiztosan, 3-0-ra verte a vendég Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első, szerda esti mérkőzésein.","shortLead":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur...","id":"20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676c7a8-d3e4-467f-b2ff-6b1c054ba1d5","keywords":null,"link":"/sport/20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","timestamp":"2019. február. 14. 05:23","title":"A videóbíró is segítette a Realt Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d074ecde-7fba-486d-9172-365f1a4eb790","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb gázrobbanás történt Oroszországban, ezúttal a Moszkvától 4200 kilométerre keletre fekvő Krasznojarszkban döntött részben romba a detonáció egy többlakásos társasházat. A romok alatt ketten lelték halálukat. A felelőtlenség okozta robbanásokban többen halnak meg az országban, mint a terrortámadásokban.","shortLead":"Újabb gázrobbanás történt Oroszországban, ezúttal a Moszkvától 4200 kilométerre keletre fekvő Krasznojarszkban döntött...","id":"20190215_Mar_jarvanyszeruek_az_oroszorszagi_gazrobbanasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d074ecde-7fba-486d-9172-365f1a4eb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd45e08-0641-4e67-be5a-c0bc92601765","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Mar_jarvanyszeruek_az_oroszorszagi_gazrobbanasok","timestamp":"2019. február. 15. 09:46","title":"Már járványszerűek az oroszországi gázrobbanások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0346fc98-4f04-43f2-80d8-c9261af910e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az allergiás tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, így aki tavaly két hétnél tovább szenvedett orrfolyástól, tüsszögéstől vagy szemviszketéstől, annak tanácsos az allergiás panaszok jelentkezése előtt vagy később, a tünetek lecsengése után elvégeztetnie a vizsgálatot.","shortLead":"Az allergiás tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, így aki tavaly két hétnél tovább szenvedett...","id":"20190213_Allergiaszezon_pollen_tunetek_vizsgalat_orvos_antihisztamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0346fc98-4f04-43f2-80d8-c9261af910e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8168e51-1b36-4596-bef8-f86b98740a7b","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Allergiaszezon_pollen_tunetek_vizsgalat_orvos_antihisztamin","timestamp":"2019. február. 13. 14:04","title":"Néhány héten belül indul a tavaszi allergiaszezon: ezekre érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10848f40-125e-4fc5-a99a-fa896c0e20bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, az MTA is belátta, komoly kommunikációs gondban van a kormánnyal, ezért most focipéldákkal próbálja közelebb hozni a helyzetet Orbánékhoz.","shortLead":"Úgy látszik, az MTA is belátta, komoly kommunikációs gondban van a kormánnyal, ezért most focipéldákkal próbálja...","id":"20190214_Focipeldakkal_magyarazza_el_az_MTA_miert_ne_verje_szet_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10848f40-125e-4fc5-a99a-fa896c0e20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bae632-0926-4c5a-bc30-4247ec414c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Focipeldakkal_magyarazza_el_az_MTA_miert_ne_verje_szet_Orban","timestamp":"2019. február. 14. 14:02","title":"Focipéldákkal magyarázza el az MTA, miért ne verje szét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]