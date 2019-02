Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c952372f-f062-4efa-9b0c-64a2ee254fc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 3-as villamossal indulna a dolgára, most válasszon alternatív útvonalat.","shortLead":"Ha a 3-as villamossal indulna a dolgára, most válasszon alternatív útvonalat.","id":"20190214_a_villamos_is_leallt_a_kobanyai_karambol_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c952372f-f062-4efa-9b0c-64a2ee254fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcea0c43-5c20-4dce-9aab-3a171c8fcac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_a_villamos_is_leallt_a_kobanyai_karambol_miatt","timestamp":"2019. február. 14. 06:20","title":"A villamos is leállt a kőbányai karambol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","shortLead":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","id":"20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136cf0ee-c308-42d6-9884-f3b68664bad4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 14. 15:41","title":"A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem sikerült elfogadtatnia a költségvetést a törvényhozásban. A szocialista kormány nem tartott ki sokáig, az új kabinet nyolc hónappal ezelőtt alakult meg, miután a parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott a néppárti Mariano Rajoy kormánya.","shortLead":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem...","id":"20190215_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000c0fe-890e-4deb-a2bc-65479ecc1f24","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_","timestamp":"2019. február. 15. 10:56","title":"Összeomlott a spanyol kormány, jön az előrehozott választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190495cc-2aa4-44db-9a1c-add4b2ef5e63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanárak továbbra is folyamatos növekedésben vannak, innen löki majd még feljebb őket a vasárnap bejelentett 10 millió forintos szabad felhasználású hitel. Felújítandó lakást – vélhetően az építőipari anomáliák miatt – egyre kevesebben keresnek. ","shortLead":"Az ingatlanárak továbbra is folyamatos növekedésben vannak, innen löki majd még feljebb őket a vasárnap bejelentett 10...","id":"20190214_Mar_5_millioval_dragultak_tavalyhoz_kepest_a_panellakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190495cc-2aa4-44db-9a1c-add4b2ef5e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897e9cab-2968-4808-8b0a-120697f030b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190214_Mar_5_millioval_dragultak_tavalyhoz_kepest_a_panellakasok","timestamp":"2019. február. 14. 09:20","title":"Már 5 millióval drágultak tavalyhoz képest a panellakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98eca748-3bf4-409b-84dd-3605e3b43dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A furcsa helyre tett mérőműszert alig, a rendőrautót pedig egyáltalán nem lehetett látni a zalai sebességmérés során.","shortLead":"A furcsa helyre tett mérőműszert alig, a rendőrautót pedig egyáltalán nem lehetett látni a zalai sebességmérés során.","id":"20190214_a_nap_fotoja_a_rendorok_azt_igertek_nem_bujkalnak_traffipaxozaskor_erre_tessek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98eca748-3bf4-409b-84dd-3605e3b43dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b83cb5-71bd-4b09-bc41-c20a17e9322a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_a_nap_fotoja_a_rendorok_azt_igertek_nem_bujkalnak_traffipaxozaskor_erre_tessek","timestamp":"2019. február. 14. 06:41","title":"A nap fotója: a rendőrök azt ígérték nem bujkálnak traffipaxozáskor, erre tessék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense súlyos állapotba került.","shortLead":"A 12 éve Manchesterben dolgozó férfit egy évre felfüggesztették, mert gyenge az angolja. Korábban emiatt egy páciense...","id":"20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e8e591-e583-4c37-9d6b-72d8236eedff","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_angol_nyelvtudas_orvos_muhiba_nyelvvizsga_szintfelmero","timestamp":"2019. február. 13. 14:20","title":"Nem tud elég jól angolul, eltiltottak a gyógyítástól egy magyar orvost Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő együtt határozza meg - írta az emberi erőforrások minisztere a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom csütörtöki budapesti konferenciájára küldött köszöntő levelében.","shortLead":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő...","id":"20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344f9fd8-567e-47b6-ab2f-2456cad7ab77","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","timestamp":"2019. február. 14. 12:18","title":"Kásler: Isten férfit és nőt teremtett, akik gyermekkel tökéletes egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","shortLead":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","id":"20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2fea0-340d-4711-8a57-fbef142367a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","timestamp":"2019. február. 14. 06:45","title":"Márciustól laponként tépik ki a boltosok a vásárlók könyvébe írt bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]