[{"available":true,"c_guid":"4269cf86-ba2c-4153-bccf-0f65c1bc0cc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás megmentéséért - mondta az iszlám köztársaság külügyminisztere vasárnap az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás...","id":"20190217_Europanak_kene_megmentenie_az_Irannal_kotott_nuklearis_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4269cf86-ba2c-4153-bccf-0f65c1bc0cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622541-cb8e-4c86-b617-6d4e052989a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Europanak_kene_megmentenie_az_Irannal_kotott_nuklearis_megallapodast","timestamp":"2019. február. 17. 14:14","title":"Európának kéne megmentenie az Iránnal kötött nukleáris megállapodást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_A_Momentum_az_ujsagban_olvasta_a_nyomozast_pikirten_reagaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d507bc5d-1827-4aca-ae46-1f73d1bc68dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_A_Momentum_az_ujsagban_olvasta_a_nyomozast_pikirten_reagaltak","timestamp":"2019. február. 16. 12:10","title":"A Momentum az újságban olvasta a nyomozást, pikírten reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","shortLead":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","id":"20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0263ef4-287c-4652-a00d-eb81c31adbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","timestamp":"2019. február. 17. 08:42","title":"Még jelentkezhet egyetemre, de nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle módszerrel mérnek. ","shortLead":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle...","id":"20190217_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c3cb77-b664-4946-ad2e-fcad96a513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2019. február. 17. 19:41","title":"Ha úgy érzi a traffipaxok országában él, akkor meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","shortLead":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","id":"20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2189a7-1675-41da-be92-c3eaca425dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","timestamp":"2019. február. 15. 22:35","title":"Felminősítette Magyarországot az Standard & Poor's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","shortLead":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","id":"20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb29a81-28bf-4aa1-a275-7db578f4bbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","timestamp":"2019. február. 17. 17:42","title":"Jobbik-közlemény: a Fidesz migránsokat telepít be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul nem is akárki, az amerikai elnök szerint a japán miniszterelnök jelölte őt a díjra. ","shortLead":"Ráadásul nem is akárki, az amerikai elnök szerint a japán miniszterelnök jelölte őt a díjra. ","id":"20190215_Trump_szerint_Nobelbekedijra_jeloltek_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c9db7d-4656-48ff-8652-f981d6e51417","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_szerint_Nobelbekedijra_jeloltek_ot","timestamp":"2019. február. 15. 21:51","title":"Trump szerint Nobel-békedíjra jelölték őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]