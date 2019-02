Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jelenleg több mint 3300 embernek nyújt védelmet a 2015-ben bevezetett magáncsőd intézménye - írta a Magyar Nemzet az Igazságügyi Minisztérium közlésére hivatkozva. Eszerint február 7-ig összesen 1460 adósságrendezési eljárást jegyeztek fel, és ezek közül 1231 jelenleg is folyamatban van.

","shortLead":"\r

Jelenleg több mint 3300 embernek nyújt védelmet a 2015-ben bevezetett magáncsőd intézménye - írta a Magyar Nemzet...
2019. február. 16. 08:33
Több mint háromezren menekültek már magáncsődbe

Az írót fej-nyaki rákkal kezelték, sugárterápiát kapott, a legutóbbi kontrollvizsgálata eredménye azonban már negatív lett. 2019. február. 15. 21:34
Rákbetegségéről vallott Grecsó Krisztián

Amikor Tim Hollo úgy döntött, a zöldek képviselőjelöltjeként indulni akar az ausztráliai parlamenti választáson, elsősorban arra gondolt, hogy majd le kell mondania brit állampolgárságáról. Arról fogalma sem volt, hogy milyen hosszadalmas és bonyolult lesz lemondani egy olyan állampolgárságról, amiről abban sem volt biztos, hogy van neki – írta a The Sydnes Morning Herald. Az utóbbi a magyar állampolgárság volt. 2019. február. 15. 17:38
Több mint egy évig harcolt egy ausztrál politikus, hogy lemondjon magyar állampolgárságáról

Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek, akik a közvélemény kifáradása és a csökkenő mobilizáció ellenére újabb célkitűzéseket keresnek a mozgalomnak.
2019. február. 17. 10:25
Sárgamellényesek tüntetése: antiszemita incidens Párizsban

A férfit a balesetiben kezelik. 2019. február. 15. 19:50
Már jobban van a pénteken meglőtt szökött rab

Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike Pence. 2019. február. 16. 15:35
Aggasztja a kínai és orosz befolyás az amerikai alelnököt

A következő években jelentősen átalakul majd a vállalatok informatikai infrastruktúrája – vélik az Oracle szakértői. Az üzleti szoftvermegoldásokkal foglalkozó vállalat szerint szükség is lesz az alkalamzkodásra, a mesterséges intelligencia ugyanis új színnel bővíti a támadók palettáját.
2019. február. 15. 16:33
Kutya világ jön a vállalatokra: elemzők szerint 100x-osára nő a biztonsági incidensek száma

A családvédelmi akcióterv külső szemmel.
2019. február. 16. 15:10
Orbán és a szülő-automata: így élcelődik egy holland karikaturista a kormány tervein