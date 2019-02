Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","id":"20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e7d776-9950-491b-ae3c-207d322392ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","timestamp":"2019. február. 15. 18:55","title":"Meglepetés az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","shortLead":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","id":"201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f2e6d1-149a-47d5-b355-7cc91d2306a2","keywords":null,"link":"/vilag/201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","timestamp":"2019. február. 17. 16:00","title":"Vízválasztó lett az iszlám és a Nyugat közt a Salman Rushdie íróra 30 éve kimondott fatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok nem fogja megvédeni azokat, akik őrá hagyatkoznak - figyelmeztette az ország északi részének jelentős hányadát ellenőrző kurd erőket vasárnap Bassár el-Aszad szíriai elnök.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem fogja megvédeni azokat, akik őrá hagyatkoznak - figyelmeztette az ország északi részének...","id":"20190217_Aszad_az_amerikaiak_csak_zsebre_teszik_onoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21989e91-a4f0-4a28-b5cc-79eaa60b8079","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Aszad_az_amerikaiak_csak_zsebre_teszik_onoket","timestamp":"2019. február. 17. 17:04","title":"Aszad: „az amerikaiak csak zsebre teszik önöket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"\"Soros-terv!\" - nyilatkozta a közrádiónak a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"\"Soros-terv!\" - nyilatkozta a közrádiónak a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20190217_Hetfon_osszeul_a_parlament_nem_fogjak_kitalalni_mi_jutott_errol_Kocsis_Mate_eszebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0910b5bb-6368-41a5-9711-5234cdedbacd","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Hetfon_osszeul_a_parlament_nem_fogjak_kitalalni_mi_jutott_errol_Kocsis_Mate_eszebe","timestamp":"2019. február. 17. 09:00","title":"Hétfőn összeül a parlament; nem fogják kitalálni, mi jutott erről Kocsis Máté eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Hegedűs D. Gézája vagy Bálint Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagyszámú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és lánglelkűek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3dc14a-f3f6-4369-ab25-127097a85b10","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2019. február. 15. 20:00","title":"Vecsei H. Miklós: Szívesen lennék élesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. HVG-portré.","shortLead":"Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. HVG-portré.","id":"201907_pohner_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4e818-7280-47ff-93ae-c3a467ee4f39","keywords":null,"link":"/elet/201907_pohner_adam","timestamp":"2019. február. 17. 10:00","title":"Most elárulja másfél éves mesterlevese titkát a Bocuse d'Or-döntős magyar szakács ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai külügyminiszter, miközben Donald Trump is sorsdöntő napokat él Washingtonban. Mi lesz ennek a vége? És minek drukkoljunk? Erről beszélgettünk Nagy Gáborral.","shortLead":"Együtt dübörög Magyarország az Egyesült Államokkal. Ezen a héten hosszú kihagyás után Budapesten járt az amerikai...","id":"20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf46cf4-a999-4d4c-92c7-a89e45fbe290","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Fulke_Mit_szerethet_Orban_Trumpban_Es_mind_belerokkanunk_a_kapcsolatukba","timestamp":"2019. február. 16. 12:30","title":"Fülke: Mit szerethet Orbán Trumpban? És mind belerokkanunk a kapcsolatukba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly ősszel - jelentette az Aszahi Sinbun című japán napilap vasárnap.","shortLead":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök...","id":"20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dede41f-c12f-4fa4-a89b-fefc419175f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","timestamp":"2019. február. 17. 09:26","title":"Donald Trump kérte Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]