[{"available":true,"c_guid":"03bb4c46-a443-45b7-82a4-4feb25ff5c02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament döntése alapján hivatalosan nem szabad nemekre utaló módon megnevezni a diákok szüleit, a melegházasságra tekintettel az 1-es és 2-es számú szülő kifejezéseket fogják használni.","shortLead":"A parlament döntése alapján hivatalosan nem szabad nemekre utaló módon megnevezni a diákok szüleit, a melegházasságra...","id":"20190217_Nincs_apa_es_anya_csak_szulo_a_francia_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03bb4c46-a443-45b7-82a4-4feb25ff5c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cedc1d-b00b-4578-b6d7-7697cf6712b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nincs_apa_es_anya_csak_szulo_a_francia_iskolakban","timestamp":"2019. február. 17. 12:51","title":"Nincs apa és anya, csak szülő a francia iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2018-ról szóló éves jelentésére hivatkozva.","shortLead":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap...","id":"20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf2142a-1317-41cc-b317-f6eb5b6420b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","timestamp":"2019. február. 17. 15:15","title":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az EU-ba, főként Latin-Amerikából és a Nyugat-Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint kellemes tavaszi hőmérséklet mellett.","shortLead":"Egyes mérések szerint a tisztán elektromos autókkal a zimankóban 65 százalékkal rövidebb távolság tehető meg, mint...","id":"20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85e4520-2a98-452a-b331-49ece4218710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727428e8-6b02-4eac-ba3f-1be94aec56e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_diderges_vagy_hatotav_a_villanyautosoknak_valasztaniuk_kell","timestamp":"2019. február. 17. 06:41","title":"Didergés és nagy hatótáv vagy komfortos utazás: a villanyautósoknak választaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél is erősebbnek ígérkezik. Most megnéztük, melyek jelenleg a legjobb kamerás mobilok a piacon.","shortLead":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél...","id":"20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4dde3b-580c-42c3-9db9-9dac8a85ef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","timestamp":"2019. február. 16. 11:03","title":"TOP 10: Ezek most a legjobb kamerás okostelefonok a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e827d52-2781-4356-8c06-4216669a3401","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A baráti társaságok nagy kedvence (vagy ellensége) lehet a Hasbro új, hazugságvizsgálós játéka, amelyet még idén piacra dob a gyártó.","shortLead":"A baráti társaságok nagy kedvence (vagy ellensége) lehet a Hasbro új, hazugságvizsgálós játéka, amelyet még idén piacra...","id":"20190215_hazugsagvizsgalo_tarsasjatek_hasbro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e827d52-2781-4356-8c06-4216669a3401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01932d5-9b98-4595-b17f-c3aacd949589","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_hazugsagvizsgalo_tarsasjatek_hasbro","timestamp":"2019. február. 15. 21:03","title":"Hazugságvizsgálós társasjátékkal újít a Hasbro, büntetni is fog, ha valaki nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bb5892-2bb9-489e-8f51-89722a233781","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben piaci pletykák terjednek arról, hogy a cég a \"legnagyobb befektető\" birtokába kerülhet - írja az mfor.hu.","shortLead":"Közben piaci pletykák terjednek arról, hogy a cég a \"legnagyobb befektető\" birtokába kerülhet - írja az mfor.hu.","id":"20190216_Birosagi_vegrehajtas_indult_a_Hell_energiaital_gyartoja_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4bb5892-2bb9-489e-8f51-89722a233781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7c168-dae5-4590-aaff-186220f38520","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Birosagi_vegrehajtas_indult_a_Hell_energiaital_gyartoja_ellen","timestamp":"2019. február. 16. 09:38","title":"Bírósági végrehajtás indult a Hell energiaital gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú kisautója, a megújult Fabia. Vázoljuk a 4 millió forint körüli modell előnyeit, hátrányait.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú...","id":"20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9d2ef9-03c5-404f-b664-b19b9fb84667","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","timestamp":"2019. február. 16. 17:30","title":"Csak okosan: teszten a pénztárcabarát új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","shortLead":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","id":"20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f98465-c529-42e2-9b1d-6f8e6ba2cd01","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","timestamp":"2019. február. 16. 21:49","title":"Pápai Joci nyerte A Dal második elődöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]