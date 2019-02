Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a tárgyalásáról menekült el úgy, hogy elvette az egyik őr fegyverét, majd bepattant egy autóba. Több kerületen átvágott, mire a rendőrök utolérték és elfogták. Lövések is dördültek, a mentők a szökevényt válságos állapotban vitték kórházba.","shortLead":"A férfi a tárgyalásáról menekült el úgy, hogy elvette az egyik őr fegyverét, majd bepattant egy autóba. Több kerületen...","id":"20190215_fegyveres_rab_szokes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bbf2b5-fc1c-46c5-b695-f55431089386","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_fegyveres_rab_szokes_rendorseg","timestamp":"2019. február. 15. 12:29","title":"Elfogták a fegyveres rabot, aki túszt ejtve menekült a Fővárosi Törvényszékről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott...","id":"20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483e43b6-2480-48ac-8f90-92133eb37aa5","keywords":null,"link":"/elet/20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"21 Savage kritizálta Trump politikáját, néhány nappal később letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1af83a-a362-4379-9d1f-1b30d0fdc708","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Jól járt a Nemzeti Táncszínház.","shortLead":"Jól járt a Nemzeti Táncszínház.","id":"20190215_Lebego_kamaraterme_is_lesz_az_Orban_Viktor_altal_kiturt_Nemzeti_Tancszinhaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1af83a-a362-4379-9d1f-1b30d0fdc708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1c12f-62f5-4927-bccb-f19cc383ebeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Lebego_kamaraterme_is_lesz_az_Orban_Viktor_altal_kiturt_Nemzeti_Tancszinhaznak","timestamp":"2019. február. 15. 16:01","title":"Lebegő kamaraterme is lesz az Orbán Viktor által kitúrt Nemzeti Táncszínháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","shortLead":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","id":"20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55c9f5-d9b6-4600-8881-b8375a518c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. február. 16. 16:21","title":"Mérce: február végéig dől el az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a szakszervezeteknek, amennyi béremelést a Mol ajánl.","shortLead":"Nem elég a szakszervezeteknek, amennyi béremelést a Mol ajánl.","id":"20190215_Sztrajkkal_fenyegetnek_a_Molnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e165e421-402e-41c3-95ac-c4facf29a82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Sztrajkkal_fenyegetnek_a_Molnal","timestamp":"2019. február. 15. 11:42","title":"Sztrájkkal fenyegetnek a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 24-én éjjel tartják – ezúttal ceremóniamester nélkül – az Oscar-gálát. A magyar közvetítésnek viszont lesz házigazdája. És újraindul a Dallas is.

","shortLead":"Február 24-én éjjel tartják – ezúttal ceremóniamester nélkül – az Oscar-gálát. A magyar közvetítésnek viszont lesz...","id":"20190215_Magyarorszag_jobban_teljesit_nalunk_bezzeg_lesz_musorvezetoje_az_Oscargalanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96496a9-8d7b-4877-a6b4-6cc759e25186","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Magyarorszag_jobban_teljesit_nalunk_bezzeg_lesz_musorvezetoje_az_Oscargalanak","timestamp":"2019. február. 15. 11:45","title":"Magyarország jobban teljesít: nálunk bezzeg lesz műsorvezetője az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Hegedűs D. Gézája vagy Bálint Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagyszámú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és lánglelkűek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3dc14a-f3f6-4369-ab25-127097a85b10","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2019. február. 15. 20:00","title":"Vecsei H. Miklós: Szívesen lennék élesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]