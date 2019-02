Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki más nem volt olyan bátor, hogy Hitlert egy megtört, szánalmas emberként játssza el, Bruno Ganznak Oscart kellett volna nyernie ezért az alakításért – panaszolja a diktátor.","shortLead":"Senki más nem volt olyan bátor, hogy Hitlert egy megtört, szánalmas emberként játssza el, Bruno Ganznak Oscart kellett...","id":"20190219_Elkeszult_a_video_Hitler_megtudja_hogy_az_ot_jatszo_Bruno_Ganz_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bedb9-aa27-4bb3-9104-b7672435c44b","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Elkeszult_a_video_Hitler_megtudja_hogy_az_ot_jatszo_Bruno_Ganz_meghalt","timestamp":"2019. február. 19. 08:46","title":"Elkészült a videó: Hitler megtudja, hogy az őt játszó Bruno Ganz meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnyugtathatja az Egyesült Államok vádjai után a Huaweit gyanúsan szemlélgető uniós országokat is az a jelentés, amely most a brit szakszolgálatoktól szivárgott ki.","shortLead":"Megnyugtathatja az Egyesült Államok vádjai után a Huaweit gyanúsan szemlélgető uniós országokat is az a jelentés, amely...","id":"20190219_brit_hirszerzes_ncsc_huawei_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c81dcf9-c224-4df7-8e60-da751feddf45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_brit_hirszerzes_ncsc_huawei_jelentes","timestamp":"2019. február. 19. 10:03","title":"Brit hírszerzés: semmi nem indokolja a Huawei kizárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tünteti ki azt a civilt a rendőrség, aki segített a pénteki fegyveres szökés elkövetőjének elfogásában.\r

Ha nem születik gyerek a házasságban, kamatostul kell visszafizetni a kölcsönt. A jelzáloghitelek részleges elengedése a devizahitelekre is vonatkozik, ha valakinek több gyereke születik. ","shortLead":"A párok közösen vehetik fel a kölcsönt, de csak ha nem volt korábban gyerekük, vagy legalább egyiküknek ez az első...","id":"20190218_Ujabb_megkoteseket_jelentett_be_Novak_Katalin_a_fiatal_hazasok_kolcsonehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24e57de-98aa-4073-81d5-4cea2dcec340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Ujabb_megkoteseket_jelentett_be_Novak_Katalin_a_fiatal_hazasok_kolcsonehez","timestamp":"2019. február. 18. 13:13","title":"Újabb megkötéseket jelentett be Novák Katalin a fiatal házasok kölcsönéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi csúcstalálkozója előtt, mire a lengyelek kérdésessé tették a részvételüket.","shortLead":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi...","id":"20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f0233d-b186-49aa-81f6-8d4580031d58","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","timestamp":"2019. február. 18. 08:36","title":"Izrael gyorsan megsértette Lengyelországot a V4-ek jeruzsálemi találkozója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34bfb13-1741-4243-90db-0e36f5371add","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Monostori Ferenc homokszobrász valószínűleg az év egyik legizgalmasabb és legkisebb művészeti fesztiválját készül megszervezni, amelyhez közösségi finanszírozás útján szeretné az anyagi fedezetet biztosítani. A korábbi, többméteres Konfuciusz- és Kossuth-szobrok után újabb homokból faragott műalkotásokat tervez Tinnyére. ","shortLead":"Monostori Ferenc homokszobrász valószínűleg az év egyik legizgalmasabb és legkisebb művészeti fesztiválját készül...","id":"20190219_Az_elso_magyar_homokszoborfesztivalra_gyujt_penzt_a_viharmosta_Kossuthfej_alkotoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34bfb13-1741-4243-90db-0e36f5371add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15d7123-a6fd-465c-87a0-26a4db4e9b36","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Az_elso_magyar_homokszoborfesztivalra_gyujt_penzt_a_viharmosta_Kossuthfej_alkotoja","timestamp":"2019. február. 19. 10:20","title":"Az első magyar homokszobor-fesztiválra gyűjt pénzt a viharmosta Kossuth-fej alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]