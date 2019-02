Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df965d0-1bbb-445c-a13a-e6d3c571723e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az otthoni világítás felokosítása a gyakorlatban is hasznos, vagy csak egy újabb high-tech pótcselekvés? Teszteltünk egyet.","shortLead":"Az otthoni világítás felokosítása a gyakorlatban is hasznos, vagy csak egy újabb high-tech pótcselekvés? Teszteltünk...","id":"20190222_okos_vilagitas_okos_izzo_lampa_ikea_tradfri_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df965d0-1bbb-445c-a13a-e6d3c571723e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca4ac5f-04d8-46f4-b544-7020b67abe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_okos_vilagitas_okos_izzo_lampa_ikea_tradfri_teszt","timestamp":"2019. február. 22. 14:00","title":"Milyen villanykörtéi vannak otthon? Megéri ebből is okosra váltani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a Real Madrid egyik főszponzora régóta az Audi, a csapat játékosai évről évre új autókat kapnak, és ez idén sincsen másként.","shortLead":"Mivel a Real Madrid egyik főszponzora régóta az Audi, a csapat játékosai évről évre új autókat kapnak, és ez idén...","id":"20190222_audi_real_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1efa9-00bc-432e-a379-aed5cb8054b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_audi_real_madrid","timestamp":"2019. február. 22. 17:41","title":"Kiosztották az új Audikat a Real Madridnál, van, aki már villanyautót kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f88f402-c1f4-4717-ab02-2ac698ff2cf7","c_author":"Földi Bence","category":"nagyitas","description":"Balla Demetert az évek során nézték kémnek és ellenforradalmárnak is. A 2017-ben elhunyt fotográfus nyitott gondolkodású világpolgár volt, eszelősen sokat dolgozott, és arról készített képet, ami megragadta – életművének feldolgozása azonban még várat magára. Az archívum gondozójával beszélgettünk Balla Demeter életéről és munkásságáról.","shortLead":"Balla Demetert az évek során nézték kémnek és ellenforradalmárnak is. A 2017-ben elhunyt fotográfus nyitott...","id":"20190222_Balla_Demeter_Igy_latta_Budapestet_az_ember_akinek_az_egesz_vilag_a_muterme_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f88f402-c1f4-4717-ab02-2ac698ff2cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac1eac5-1dbe-4d87-8ece-e5694803f269","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190222_Balla_Demeter_Igy_latta_Budapestet_az_ember_akinek_az_egesz_vilag_a_muterme_volt","timestamp":"2019. február. 22. 18:35","title":"Így látta Budapestet a fotográfus, akinek az egész világ a műterme volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","shortLead":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","id":"20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194a0866-2b77-488c-b224-722324f8d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","timestamp":"2019. február. 22. 08:49","title":"2600 újságírót várnak a Trump-Kim csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy embert sebesített meg.","shortLead":"Tizenegy embert sebesített meg.","id":"20190221_Kessel_tamadt_az_emberekre_egy_elmehaborodott_ferfi_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f4ea46-9b3b-4c59-939c-717869cb2691","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Kessel_tamadt_az_emberekre_egy_elmehaborodott_ferfi_Kinaban","timestamp":"2019. február. 21. 08:32","title":"Késsel támadt az emberekre egy elmeháborodott férfi Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szoftverfejlesztői platformon dolgozik az Apple, amely segítségével olyan alkalmazások lesznek készíthetők, amelyek a cég minden termékén elfutnak. ","shortLead":"Új szoftverfejlesztői platformon dolgozik az Apple, amely segítségével olyan alkalmazások lesznek készíthetők, amelyek...","id":"20190221_apple_iphone_ipad_mac_marzipan_fejlesztoi_platform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba053b2-87b9-4fe3-a13b-a85e74e5aeb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_apple_iphone_ipad_mac_marzipan_fejlesztoi_platform","timestamp":"2019. február. 21. 15:33","title":"Nagy változás jöhet az iPhone-oknál, és a Maceknél is, de ennek csak örülni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi BBB- besorolás után BBB lett a Fitchnél Magyarország minősítése, azaz már nem a befektetésre ajánlott kategória legalján vagyunk.","shortLead":"Az eddigi BBB- besorolás után BBB lett a Fitchnél Magyarország minősítése, azaz már nem a befektetésre ajánlott...","id":"20190222_Felminositette_a_Fitch_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da08a0d-6054-494b-bd96-246889286c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Felminositette_a_Fitch_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 22. 22:08","title":"Felminősítette a Fitch Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce374f52-8a48-4104-ab16-5d624c7b5c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Samsung csúcstelefonok tizedik generációja, meg is ragadta az alkalmat a cég egyik vezetője egy kis visszatekintésre. Imponáló számot közölt.","shortLead":"Megérkezett a Samsung csúcstelefonok tizedik generációja, meg is ragadta az alkalmat a cég egyik vezetője egy kis...","id":"20190221_kilenc_ev_alatt_ketmilliard_eladott_samsung_galaxy_telefonok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce374f52-8a48-4104-ab16-5d624c7b5c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2131fe8-e420-4685-8da5-a5033de92b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_kilenc_ev_alatt_ketmilliard_eladott_samsung_galaxy_telefonok_szama","timestamp":"2019. február. 21. 18:33","title":"Ez a szám lenyűgöző: ennyi Galaxy telefont adott már el a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]