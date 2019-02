Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","shortLead":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","id":"20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8666a660-2178-4c8f-b932-05891a7339c0","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","timestamp":"2019. február. 25. 10:30","title":"Rami Malek akkorát esett az Oscar színpadáról, hogy a mentőknek kellett ellátniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos neonikotinoidok akár 40 hónapon át is stabilak maradnak a mézben, nem esnek szét – derül ki a svájci Neuenburgi Egyetem kutatásából. Ezeknek a növényvédőszereknek a hosszan tartó stabilitása veszélyt jelenthet a méhek és az emberek egészségére.","shortLead":"Bizonyos neonikotinoidok akár 40 hónapon át is stabilak maradnak a mézben, nem esnek szét – derül ki a svájci...","id":"20190225_mehgyilkos_novenyvedoszer_neonikotinoid_a_mezben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8877a8-bfe6-4645-9f24-02b5fe298dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_mehgyilkos_novenyvedoszer_neonikotinoid_a_mezben","timestamp":"2019. február. 25. 00:03","title":"40 hónapon át megmarad a mézben a káros szer, ami méhekre és emberekre is rosszul hat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30ba14f-d324-451f-adbc-4dfb14a8fb44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.","shortLead":"Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.","id":"20190226_9_millio_forint_erteku_kabitoszert_talaltak_egy_csomagtartoban_Baranyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30ba14f-d324-451f-adbc-4dfb14a8fb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1432bae-1408-4788-92ac-dc1ab555f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_9_millio_forint_erteku_kabitoszert_talaltak_egy_csomagtartoban_Baranyaban","timestamp":"2019. február. 26. 07:06","title":"9 millió forint értékű kábítószert találtak egy csomagtartóban Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e71b24-4eec-469a-b13e-cef4effea113","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kedvencben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vasárnap este Olivia Colman. Tavaly Frances McDormand beszédét szerettük a legjobban, idén Colmanét. Videó. ","shortLead":"A kedvencben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat vasárnap este Olivia Colman...","id":"20190225_Olivia_Colman_meghatodottsaga_es_zavara_volt_az_Oscargala_legimadnivalobb_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e71b24-4eec-469a-b13e-cef4effea113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74bb93a-5ec7-48c9-b4dc-114ffd5f0fd2","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Olivia_Colman_meghatodottsaga_es_zavara_volt_az_Oscargala_legimadnivalobb_resze","timestamp":"2019. február. 25. 10:43","title":"Olivia Colman meghatódottsága és zavara volt az Oscar-gála legimádnivalóbb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már ott volt, üzent is. ","shortLead":"A mentelmi bizottság ülése után kérdezte az M1 riportere a PM-es Szabó Tímeát, a képviselő pedig válaszolt – és ha már...","id":"20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59492993-f403-4f0e-9056-05accaf09597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352d82e-f811-466f-a75e-b38ec01bfb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szabo_Timea_az_M1_riporterenek_Onokon_keresztul_nem_jut_el_az_igazsag_a_valasztokhoz","timestamp":"2019. február. 26. 12:25","title":"Szabó Tímea az M1 riporterének: Önökön keresztül nem jut el az igazság a választókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fél 7-kor induló barcelonai járat fedélzetén történt lopás.","shortLead":"A fél 7-kor induló barcelonai járat fedélzetén történt lopás.","id":"20190226_Lopas_miatt_kozel_egyoras_kesessel_tudott_csak_felszallni_egy_repulo_Ferihegyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106ab86-3557-4a33-8c6a-2b479c263bec","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Lopas_miatt_kozel_egyoras_kesessel_tudott_csak_felszallni_egy_repulo_Ferihegyrol","timestamp":"2019. február. 26. 10:11","title":"Lopás miatt közel egyórás késéssel tudott csak felszállni egy repülő Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","shortLead":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","id":"20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeecd77-03a1-4998-9b6b-764519d9c0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","timestamp":"2019. február. 25. 12:33","title":"Kész tragédia, amit a trolik művelnek a Bajcsy-Zsilinszky út közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80207187-1dae-490e-bb8c-523ab69a4777","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","timestamp":"2019. február. 25. 18:45","title":"A HVG válasza a Legfőbb Ügyészség sajtóközleményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]