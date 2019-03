Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","shortLead":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","id":"20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813b92f6-720d-466f-8f59-cd79d07b7704","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","timestamp":"2019. március. 01. 11:31","title":"Steve Aoki, a Modestep és az Ofenbach is jön a Strand Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","shortLead":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","id":"20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58bea0c-6b2e-419d-805d-08ca3803a744","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","timestamp":"2019. február. 27. 19:04","title":"Porig égett a BKV egyik használt Volvo busza kedd éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","shortLead":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","id":"20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cf4cdf-3550-43ca-987a-5d73d7192b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","timestamp":"2019. február. 28. 11:03","title":"Ezt rejti a belseje: szétszedték a legújabb Xiaomi-csúcstelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56debb4-b42b-44d4-87f5-80f9a000be0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt valami egészen különlegesre lehet számítani.","shortLead":"Itt valami egészen különlegesre lehet számítani.","id":"20190301_Eloszor_5_milliard_forintos_uj_Bugattit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56debb4-b42b-44d4-87f5-80f9a000be0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828057b8-22b7-4d0e-88eb-6cbcf7e7c2e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Eloszor_5_milliard_forintos_uj_Bugattit","timestamp":"2019. március. 01. 10:24","title":"Először tűnt fel az 5 milliárd forintos új Bugatti, amelyből csak egy lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint egy éve felfelé ívelő trendben volt. Aztán jött 2018, és hatalmasat esett a teljes piac értéke. A bitcoin árfolyama 20 ezer dollárról majdnem 3 ezer dollárig zuhant. Akik lufit kiáltottak, büszkén verhették a mellüket, hogy igazuk volt. A sajtó a szkeptikusoktól lett hangos és legtöbbjük az iparág végét, a bitcoin teljes elértéktelenedését vizionálta. Nem így lett… ","shortLead":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint...","id":"20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad59ba-00d2-4031-9038-5ff45cd44370","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","timestamp":"2019. február. 27. 19:30","title":"Mi adja a Bitcoin igazi értékét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","shortLead":"Az olasz gyártó legfrissebb sportkocsija nemcsak erősebb, hanem egyben könnyebb is az elődjénél. ","id":"20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a1ac0b-133a-475a-a143-27de4c7b032c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73732d9b-18c4-4a66-b4b2-dc7a0b5cf38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_hivatalos_itt_a_ferrari_488_gtb_utodja_az_f8_tributo","timestamp":"2019. február. 28. 13:46","title":"Hivatalos: itt a Ferrari 488 GTB utódja, az F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e00450-62b7-4d5c-bad9-c2f075881029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.","shortLead":"Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.","id":"20190228_Tarlos_orulne_ha_nepszavazast_tartananak_a_Romaipartrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1e00450-62b7-4d5c-bad9-c2f075881029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251454b8-f692-4489-ba66-8d66d954e3d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tarlos_orulne_ha_nepszavazast_tartananak_a_Romaipartrol","timestamp":"2019. február. 28. 17:41","title":"Tarlós örülne, ha népszavazást tartanának a Római-partról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]