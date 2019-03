Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1245e11d-d239-4cdb-90b7-6e67ec2371ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","shortLead":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","id":"20190301_Nem_akadalymentesitett_otthonba_vinnek_Fotrol_a_kerekesszekes_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1245e11d-d239-4cdb-90b7-6e67ec2371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab998e20-57ff-48d7-b201-d30da3ccd0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Nem_akadalymentesitett_otthonba_vinnek_Fotrol_a_kerekesszekes_gyerekeket","timestamp":"2019. március. 01. 08:56","title":"Nem akadálymentesített otthonba vinnék Fótról a kerekesszékes gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congress végéhez közeledve az eseményt szervező GSM Szövetség kiosztotta az idei évre szánt díjait az iparági szereplők között.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congress végéhez közeledve az eseményt szervező GSM Szövetség kiosztotta az idei évre szánt...","id":"20190228_mobile_world_congress_2019_legjobb_okostelefon_legjobb_viselheto_technologia_huawei_mate_20_pro_samsung_galaxy_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8d1b1b-f17e-422f-93dd-e75ae800b989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_mobile_world_congress_2019_legjobb_okostelefon_legjobb_viselheto_technologia_huawei_mate_20_pro_samsung_galaxy_watch","timestamp":"2019. február. 28. 08:03","title":"Eldőlt: ez most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter szerint nincs kockázat abban, hogy a két légitársaság beszállna az Alitalia felélesztésébe. ","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter szerint nincs kockázat abban, hogy a két légitársaság...","id":"20190301_Az_EasyJet_es_a_Delta_dobna_ossze_a_penzt_az_olasz_allami_legitarsasag_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191728b-6e52-489e-a5ad-3776edcc7bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Az_EasyJet_es_a_Delta_dobna_ossze_a_penzt_az_olasz_allami_legitarsasag_megmentesere","timestamp":"2019. március. 01. 11:29","title":"Az EasyJet és a Delta dobná össze a pénzt az olasz állami légitársaság megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit kiküldetése után szinte rögtön meg is támadott a magyar kormány.","shortLead":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit...","id":"20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96958dd4-e97e-45fe-8035-e4fd3ff80530","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","timestamp":"2019. március. 01. 11:02","title":"Navracsics a Civil Rádióban: Lehet, hogy büntetésből kerültem Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videót tett közzé az Európai Bizottság magyar nyelvű Facebook-oldalán.","shortLead":"Videót tett közzé az Európai Bizottság magyar nyelvű Facebook-oldalán.","id":"20190301_Videoban_magyarazza_el_az_Europai_Bizottsag_miert_teljes_kamu_a_kormany_plakatkampanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18982c8e-f921-4542-a15c-5969eda4c08e","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Videoban_magyarazza_el_az_Europai_Bizottsag_miert_teljes_kamu_a_kormany_plakatkampanya","timestamp":"2019. március. 01. 10:10","title":"Videóban magyarázza el az Európai Bizottság, miért teljes kamu a kormány plakátkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","shortLead":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","id":"20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546ce0e-10eb-4756-a3d1-8511606f779b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","timestamp":"2019. február. 28. 16:40","title":"Senki nem magyarázza meg úgy az úthibákat, ahogyan a Duna Aszfalt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407298fd-dbe1-462c-8792-4ec3f5cf373f","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szüleinek kalandos története ihlette az Oscar-díjas Paweł Pawlikowskit, hogy elkészítse legújabb filmjét két zenészről, akiket az ötvenes években elválaszt a Kelet és Nyugat közötti határ. A Hidegháború meglepően rövid film ahhoz képest, milyen pontos tablóban tárja fel a szerelem természetét.","shortLead":"Szüleinek kalandos története ihlette az Oscar-díjas Paweł Pawlikowskit, hogy elkészítse legújabb filmjét két zenészről...","id":"20190228_Hideghaboru_zimna_wojna_pawel_pawlikowski_oscar_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407298fd-dbe1-462c-8792-4ec3f5cf373f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb173808-752d-40d5-8abb-2593ff955d15","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Hideghaboru_zimna_wojna_pawel_pawlikowski_oscar_2019","timestamp":"2019. február. 28. 20:00","title":"Ahogy ez a két ember egymásra néz, abban benne van minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz válasza erre: Soros.","shortLead":"A Fidesz válasza erre: Soros.","id":"20190301_Rendesen_megadoztatna_a_multikat_a_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7674ff09-74aa-4b0d-a876-3b0260fba3c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Rendesen_megadoztatna_a_multikat_a_DK","timestamp":"2019. március. 01. 13:43","title":"Rendesen megadóztatná a multikat a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]