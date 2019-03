Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Több millió forint összegű közigazgatási bírságot osztottak ki a nem fizetőknek az M3-asnál.","shortLead":"Több millió forint összegű közigazgatási bírságot osztottak ki a nem fizetőknek az M3-asnál.","id":"20190302_autopalyadij_kamion_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=362ce67c-0e35-457e-8922-d60d8732ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a204d2b-f48a-4324-a32b-5da63f72b754","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190302_autopalyadij_kamion_ellenorzes","timestamp":"2019. március. 02. 09:50","title":"Az utak nemfizető királya: 73 autópályadíjjal lógott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született megoldás az őrség kiszervezése ügyében.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született...","id":"20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e76462-6336-436c-9025-eb6472ae5785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2019. március. 02. 14:49","title":"Figyelmeztető sztrájk a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","shortLead":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","id":"20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbbb226-1583-437c-a7a2-934fdfbc41ca","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:20","title":"Átírták a foci szabálykönyvét: izgalmas változások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. 