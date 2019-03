Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon. 2019. március. 03. 09:31 Még valami, amiben lemaradtunk az osztrákoktól

A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. 2019. március. 02. 08:03 Többemeletes háznak ütközött egy kisrepülőgép Floridában

A Juventus focistája egy 130 milliós Rolls-Royce Cullinant vett, amiben kényelmesen elfér a család és mégse egy cikis egyterű. A Juventus focistája egy 130 milliós Rolls-Royce Cullinant vett, amiben kényelmesen elfér a család és mégse egy cikis egyterű. 2019. március. 02. 11:58 Íme Ronaldo családi autója, kicsit más, mint az átlagé

Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ tagok vitték a jó minőségű területeket. Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ tagok vitték a jó minőségű területeket. Ángyán József újabb földjelentése. 2019. március. 02. 06:45 Újabb Ángyán jelentés: Békés megyében a látszatra sem adtak, politikusok vásárolták a földeket

A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százalékának van rossz véleménye Oroszországról, s 32 százalékuk véli úgy, hogy az USA-nak Oroszország a fő ellensége. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százalékának van rossz véleménye Oroszországról, s 32 százalékuk véli úgy, hogy az USA-nak Oroszország a fő ellensége. 2019. március. 03. 11:43 Új főellenséget találtak maguknak az amerikaiak

Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is. 2019. március. 03. 19:24 790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál

Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete. 2019. március. 02. 19:55 Orvosok kérik: 3 nap helyett 3 hetet igazolhasson a szülő

A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített "graffitik" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg a régészek Észak-Angliában, Hadrianus falánál. 2019. március. 03. 16:03 Lézerrel szkennelik be, 3D-ben a Hadrianus falán talált római kori "graffitiket"