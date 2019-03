Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","shortLead":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","id":"20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff362ec-5127-4fc9-b66d-c0959e874932","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","timestamp":"2019. március. 03. 13:46","title":"Eldurvult a helyzet a Hankooknál, a munkásszállón élők hátán csattanhat az ostor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát. Egy ember sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát...","id":"20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986d335-0d36-4717-aef4-360a536fba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 04. 12:44","title":"Kamion és autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","id":"20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bb3306-7f5b-4ee4-80ce-4f775149d8bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","timestamp":"2019. március. 03. 09:31","title":"Még valami, amiben lemaradtunk az osztrákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","shortLead":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","id":"20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187043fe-8e24-4ae4-889b-b64628d965dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 04. 08:00","title":"Tizenöt ellenzéki képviselő fizetését csökkentheti a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai szakemberek véleménye szerint egy elérhető árú dél-koreai kompakt versenyző jobb választás lett volna, mint a drága villanyautó. De nem sokkal.","shortLead":"A hazai szakemberek véleménye szerint egy elérhető árú dél-koreai kompakt versenyző jobb választás lett volna, mint...","id":"20190304_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2019es_ev_autoja_de_szerintuk_van_jobb_is_jaguar_i_pace_kia_ceed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60ead1-c0ff-413b-8a2e-18753fc95d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2019es_ev_autoja_de_szerintuk_van_jobb_is_jaguar_i_pace_kia_ceed","timestamp":"2019. március. 04. 18:18","title":"A magyarokat is lenyűgözte a 2019-es Év Autója, de azért akad nála jobb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség legmagasabb fokát.","shortLead":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség...","id":"20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d52846-89fe-4623-bab4-dcccb8078604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","timestamp":"2019. március. 03. 08:03","title":"Megvannak az adatok: már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt adatmennyiség. A Telekom dominós ügyfelei pedig a megszokott 30 nap sokszorosán át oszthatják be keretüket.","shortLead":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt...","id":"20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d60fbdb-8299-4727-aa23-598c1baa9d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","timestamp":"2019. március. 04. 16:03","title":"Halmozható mobilnettel újít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","shortLead":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","id":"20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52579601-0cf4-4f7d-b2c8-4be7c9dd0091","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","timestamp":"2019. március. 03. 14:33","title":"Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz Elon Musk Sárkánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]