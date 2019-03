Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és az Apple régi, klasszikus vetélytársak. Azonban az üzleti érdekek számukra is fontosak, így a színfalak mögött, például a kijelzők területén, sokszor zsíros megállapodások születnek. ","shortLead":"A Samsung és az Apple régi, klasszikus vetélytársak. Azonban az üzleti érdekek számukra is fontosak, így a színfalak...","id":"20190306_samsung_display_rugalmas_kijelzopaneleket_apple_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c9aea1-6ffe-449e-84aa-ac0aee6a8c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_display_rugalmas_kijelzopaneleket_apple_google","timestamp":"2019. március. 06. 17:03","title":"A Samsungnak köszönheti majd az Apple, ha lesz összehajtható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak a felhasználók, hogy megnézzék, valóban a talpukra esnek-e.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak...","id":"20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238e4995-a4f4-49e1-937a-96271bce4cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","timestamp":"2019. március. 07. 08:38","title":"Itt az újabb kihívás: cipőket és papucsokat dobálnak az internetezők, az eredmény pedig mindenkit meglep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is kidolgozott, amellyel bringás várossá tennék Budapestet.","shortLead":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is...","id":"20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba114eb5-21b8-47e9-bf10-8f92e705cefb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","timestamp":"2019. március. 06. 09:26","title":"Április 28-án lesz az I bike, üzennek a leendő főpolgármesternek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi Mátyás által írt, illetve a neki és a feleségének címzett leveleket tartalmazza. Ezek olyan titkokat rejthetnek, amelyekről eddig a történészek sem tudtak. Kirajzolódik belőlük egy 20. századi diktátor gondolkodásmódja, Rákosi intellektusa, jó nyelvérzéke és a kényszerített emigrációjának kapcsolati hálója.","shortLead":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi...","id":"20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7245bf65-2de9-4563-8c3b-5afdc03ebef3","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","timestamp":"2019. március. 05. 17:30","title":"Most belenézhet, hogyan könyörgött Rákosi Mátyás a hazatérésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","shortLead":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","id":"20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73570d-ffb0-4d7a-90d6-a470702e7275","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Jófejségből ötös: diákja babájára vigyázott egy matematikatanár az órán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló szavaira.","shortLead":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló...","id":"20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c738f3-80b1-4dd3-9155-8264441fc27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 07. 11:33","title":"Visszaszólt a Samsung a Huaweinek: ne is erőlködjenek, jobb a Galaxy Fold, mint a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c039ec01-97a2-4185-9f69-d3ccdf83cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazság pillanata – Valótlanságokkal szemben a tények címmel indul a műsor, a közbeszédben előkerülő hazugságokra reagál a csatorna tervei szerint.","shortLead":"Az igazság pillanata – Valótlanságokkal szemben a tények címmel indul a műsor, a közbeszédben előkerülő hazugságokra...","id":"20190306_Uj_musort_kap_Bolgar_Gyorgy_a_Klubradion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c039ec01-97a2-4185-9f69-d3ccdf83cc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1c4b4-3544-498b-a3de-bdc9b3f4f2a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Uj_musort_kap_Bolgar_Gyorgy_a_Klubradion","timestamp":"2019. március. 06. 14:31","title":"Új műsort kap Bolgár György a Klubrádión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]