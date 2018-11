Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","shortLead":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","id":"20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e97d8-1b09-4dc3-8e98-3210585550df","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","timestamp":"2018. november. 26. 14:21","title":"Hadiállapotot vezetnek be Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önerőt az önkormányzat adja.","shortLead":"Az önerőt az önkormányzat adja.","id":"20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cad5e0-c13f-4050-a2b0-b0177cb1bcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","timestamp":"2018. november. 26. 12:15","title":"Tao-pénzből építenének sportcsarnokot Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","shortLead":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","id":"20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7cbe3-1451-4af1-8473-07bc6e2dcae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 26. 17:03","title":"Elképesztően sokba kerülhet a Samsung összehajtható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz biztonsági szolgálat szerint ők figyelmeztették az ukrán hadihajókat, de azok nem reagáltak, ezért lőttek rájuk és fogták el a három hajót a Kercsi-szorosnál. ","shortLead":"Az orosz biztonsági szolgálat szerint ők figyelmeztették az ukrán hadihajókat, de azok nem reagáltak, ezért lőttek...","id":"20181126_Az_orosz_fel_szerint_az_ukran_hadihajok_provokaltak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c71c2-1dbd-4de6-b6e6-2f38ff831d78","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_orosz_fel_szerint_az_ukran_hadihajok_provokaltak_oket","timestamp":"2018. november. 26. 21:16","title":"Az orosz fél szerint az ukrán hadihajók provokálták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalját nem érinti az intézkedés - döntött több órás vita után az ukrán parlament. ","shortLead":"Kárpátalját nem érinti az intézkedés - döntött több órás vita után az ukrán parlament. ","id":"20181126_Csak_az_Oroszorszaggal_hataros_teruletekre_vezetik_be_az_ukran_hadiallapotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0972db5-f8b2-4ed0-8e63-1a04d0d59fac","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Csak_az_Oroszorszaggal_hataros_teruletekre_vezetik_be_az_ukran_hadiallapotot","timestamp":"2018. november. 26. 20:56","title":"Csak az Oroszországgal határos területekre vezetik be az ukrán hadiállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a03afd-f87d-4d81-9afe-053d42d734ea","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa neki írt leveléből olvasott fel az olasz közszolgálati rádióban egy hat éve savval leöntött asszony vasárnap, a nők elleni erőszak megszüntetéséért tartott világnapon.","shortLead":"Ferenc pápa neki írt leveléből olvasott fel az olasz közszolgálati rádióban egy hat éve savval leöntött asszony...","id":"20181125_Savval_bantalmazott_nonek_irt_levelet_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a03afd-f87d-4d81-9afe-053d42d734ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4940d216-7ee4-40ef-ab16-9ae88e9a0ff0","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Savval_bantalmazott_nonek_irt_levelet_Ferenc_papa","timestamp":"2018. november. 25. 22:04","title":"Savval bántalmazott nőnek írt levelet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","shortLead":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","id":"20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27967f35-f378-4353-bf96-a4a6a95feef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Biztosan nem vezetik be jövőre az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából 205-210 millió évvel ezelőtt a triász időszakban.","shortLead":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából...","id":"20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27f71c-cff0-4f18-a371-d63e19d4f067","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","timestamp":"2018. november. 25. 10:03","title":"Ez a most megtalált, 9 tonnás állat lehetett az első dinoszauruszok kortársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]