Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190307_A_Szazadveg_kozlemenye_alapjan_a_kormany_engedett_Soros_es_Juncker_bosszujanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c45e535-1e90-45e9-979a-8fe815b62d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Szazadveg_kozlemenye_alapjan_a_kormany_engedett_Soros_es_Juncker_bosszujanak","timestamp":"2019. március. 07. 14:36","title":"A Századvég most azt mondja, hogy a kormány engedett Soros és Juncker bosszújának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült úgy, hogy az még biztonságos is legyen.","shortLead":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült...","id":"20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b5bc2-d120-44b2-a7d3-2dc36f69735c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","timestamp":"2019. március. 08. 15:03","title":"Androidosok is használhatják az iPhone-ok egyik kedvenc funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta Industry Kft.-nél, de röviddel azután, hogy Seszták városában, Kisvárdán kitették őket a stadionberuházásból, a szolnoki Atlétikai Centrum szerződését is felmondták.","shortLead":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta...","id":"20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00348cf8-c943-4f9b-9a67-77928299075e","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Kiesett a pikszisből a NER egyik kedvenc építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik amerikai cég különös ötlettel (és kapcsolódó alkalmazással) állt elő. Okostelefonnal készített felvételekkel váltaná ki a fogorvosi ellenőrzést.","shortLead":"Az egyik amerikai cég különös ötlettel (és kapcsolódó alkalmazással) állt elő. Okostelefonnal készített felvételekkel...","id":"20190308_toothpic_alkalmazas_szelfik_a_fogakrol_foto_a_fogorvosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edf421f-da99-4199-bf83-2f66a3bed195","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_toothpic_alkalmazas_szelfik_a_fogakrol_foto_a_fogorvosnak","timestamp":"2019. március. 08. 18:03","title":"Jó nekik: Amerikában fogorvoshoz sem kell menni, elég néhány fotót küldeni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az angol lap világosan fogalmaz frissen megjelent cikkében: az Európai Néppárt túl hosszú időn keresztül tolerálta már így is a magyar miniszterelnök autokratikus hozzáállását.","shortLead":"Az angol lap világosan fogalmaz frissen megjelent cikkében: az Európai Néppárt túl hosszú időn keresztül tolerálta már...","id":"20190308_Economist_Itt_az_ido_hogy_kirakjak_Orbant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c2352-e7f8-42a8-bbc4-567381e7b873","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Economist_Itt_az_ido_hogy_kirakjak_Orbant","timestamp":"2019. március. 08. 08:47","title":"Economist: Itt az idő, hogy kirakják Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékosra nőtt februárra az infláció.","shortLead":"3,1 százalékosra nőtt februárra az infláció.","id":"20190308_Nagyot_dragultak_a_gyumolcsok_es_a_peksutemenyek_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b275ea84-aeef-4de7-ac26-f7347c4ff13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Nagyot_dragultak_a_gyumolcsok_es_a_peksutemenyek_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2019. március. 08. 09:46","title":"Nagyot drágultak a gyümölcsök és a péksütemények, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adócsalás miatt két és fél évre ítélték a leggazdagabb szerbet.","shortLead":"Adócsalás miatt két és fél évre ítélték a leggazdagabb szerbet.","id":"20190308_A_szomszedban_bortonbe_kuldtek_az_orszag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da48e9-d821-40a7-83a6-6c2ef6626422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_A_szomszedban_bortonbe_kuldtek_az_orszag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2019. március. 08. 15:53","title":"A szomszédban börtönbe küldték az ország leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]